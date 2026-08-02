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Daniel, experto en biología, estudia el cerebro de las hormigas y por qué cambian de oficio al envejecer: "Quizás no seamos tan distintos de ellas"
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Daniel, experto en biología, estudia el cerebro de las hormigas y por qué cambian de oficio al envejecer: "Quizás no seamos tan distintos de ellas"

“Nuestras preferencias cambian con la edad, y lo mismo ocurre con las hormigas”, explica.

Sandra Hernández Jiménez
Sandra Hernández Jiménez
Una imagen de archivo de varias hormigasGetty Images/iStockphoto

Aunque a simple vista parezcan insectos sencillos que solo caminan en fila y transportan comida, las hormigas esconden una organización extraordinariamente compleja. Su forma de cooperar, repartir tareas e incluso modificar su comportamiento con el paso del tiempo sigue sorprendiendo a los científicos. Ahora, una nueva investigación ha descubierto qué ocurre en su cerebro cuando cambian de "oficio" al envejecer.

Detrás de este descubrimiento se encuentra Daniel Kronauer, biólogo de la Universidad Rockefeller de Nueva York, cuyo equipo ha logrado identificar los mecanismos cerebrales que impulsan esta transición. Las hormigas no cambian de función por azar, sino que su cerebro modifica de forma natural determinadas moléculas a medida que envejecen, pasando de cuidar a las crías dentro del hormiguero a salir al exterior en busca de alimento. "Quizás no seamos tan diferentes de las hormigas después de todo", asegura el biólogo.

El estudio, publicado en la revista Nature, se centró en la hormiga saqueadora clonal (Ooceraea biroi), una especie muy particular porque no tiene reina y se reproduce por partenogénesis. Durante los primeros meses de vida, las obreras permanecen dentro del nido cuidando huevos, larvas y pupas. Sin embargo, al hacerse mayores abandonan esa labor y pasan a convertirse en recolectoras, encargadas de conseguir alimento para toda la colonia.

Una hormiga sobre una planta.
  Una hormiga sobre una planta.Getty Images/500px

Identifican dos proteínas clave

Aunque todas estas hormigas son prácticamente idénticas desde el punto de vista genético, los investigadores sospechaban que las diferencias debían encontrarse en su cerebro. Para comprobarlo, analizaron decenas de neuropéptidos, esas pequeñas moléculas que permiten la comunicación entre neuronas, y observaron cómo cambiaba el comportamiento de las hormigas al modificar sus niveles.

Los experimentos permitieron identificar dos proteínas clave: NPF y AstA. La primera favorece que las obreras permanezcan cuidando a las larvas, mientras que la segunda impulsa el comportamiento explorador y la búsqueda de alimento. Con el paso del tiempo, los niveles de NPF disminuyen y los de AstA aumentan, lo que explica por qué las hormigas abandonan progresivamente las tareas de crianza para asumir funciones de recolección.

Para Daniel Kronauer, las conclusiones van mucho más allá del mundo de los insectos. "Todos observamos que nuestro comportamiento y nuestras preferencias cambian con la edad, y lo mismo ocurre con las hormigas", explica el investigador. Como muchos de los mecanismos moleculares que regulan el cerebro son compartidos por insectos y mamíferos, cree que estos pequeños animales pueden ayudar a comprender mejor el envejecimiento saludable.

Sandra Hernández Jiménez
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Soy redactora en El HuffPost España, especializada en publicar artículos y reportajes de interés social: un periodismo cercano que explica y conecta.

 

Sobre qué temas escribo

Me centro en temas sociales y redacto artículos que ponen el foco en la vida cotidiana, los viajes, el consumo y las historias que conectan con la gente. A través de testimonios y observación trato de convertir experiencias personales en relatos que expliquen realidades más amplias y lleguen al lector. Por ejemplo, el reportaje con el que se dio a conocer la iniciativa de Javier Cascón: “Tiene 26 años, tres casas en Madrid que da a los sintecho y es de valorar la forma con la que ha conseguido el dinero”; un joven que ha convertido su vida en un ejemplo a seguir.

 

En general, escribo sobre vivencias personales y lugares que suelen pasar desapercibidos, por lo que siempre encontrarás sitios de interés con los que deleitarte en mis artículos.

 

Mi trayectoria

Nací en Madrid en 2001, estudié un doble grado de Periodismo y Comunicación Audiovisual en la Universidad Rey Juan Carlos y me estrené como becaria en el Diario AS, donde me recibieron con los brazos abiertos y aprendí muchísimo. Desde el verano de 2024 formo parte del equipo de El HuffPost España, donde sigo creciendo profesionalmente y disfruto contando a diario historias que le importan a la gente. Entre mis mayores intereses que me llevaron al mundo del periodismo destacan los temas culturales, sociales y deportivos, pero me encanta aprender sobre otras áreas. En lo personal, soy una gran apasionada de contar historias y trasladar la información a todas las pantallas y los hogares, pero también del cine y de la postproducción audiovisual.

 

 

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