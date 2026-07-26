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Adiós a los pececillos de plata en el baño: todo lo que necesitas es un trozo de papel
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Adiós a los pececillos de plata en el baño: todo lo que necesitas es un trozo de papel

Un truco de lo más simple para acabar con estos molestos huéspedes.

Alba Rodríguez Morales
Alba Rodríguez Morales
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Un pececillo de plata (Lepisma saccharina) se arrastra en la ducha. Este insecto escamoso de color gris plateado se siente especialmente a gusto en lugares con alta humedad.dpa/picture alliance via Getty I

Aunque mucha gente no sabe cómo se llaman, los pececillos de plata, más conocidos simplemente como "bichitos de la humedad", son unos de los visitantes más habituales en los baños de muchas viviendas.

Suelen aparecer al encender la luz y desaparecer en cuestión de segundos entre las grietas, los zócalos o los rincones más húmedos, convirtiéndose en una gran molestia para quienes los encuentran con frecuencia.

Un detalle curioso es que son uno de los insectos más antiguos que existen: llevan en la Tierra más de 300 millones de años, mucho antes de que aparecieran los dinosaurios.

Y, aunque estos pequeños insectos no pican ni transmiten enfermedades, su presencia puede indicar un exceso de humedad en el hogar y provocar desperfectos en el mobiliario.

Pero que no cunda el pánico, según recoge el medio danés Dagens, existe un sencillo truco casero para deshacerse de ellos que apenas requiere un trozo de papel y un ingrediente que la mayoría de las personas ya tiene en la cocina.

Un remedio casero tan sencillo como efectivo

El método consiste en preparar una trampa utilizando un trozo de papel o cartón cubierto con una fina capa de miel. Después, basta con colocarlo cerca de las zonas donde suelen aparecer los pececillos de plata, como alrededor del lavabo, los desagües o detrás del inodoro.

El olor dulce de la miel atrae a estos insectos, mientras que su textura pegajosa dificulta que puedan escapar una vez se acercan a ella. Se trata de un sistema completamente casero que evita recurrir a insecticidas químicos.

Si la presencia de estos insectos es abundante, los expertos recomiendan repetir el proceso durante varios días seguidos hasta reducir notablemente su número, según explica Dagens.

La humedad, el principal motivo de su aparición

Los pececillos de plata prosperan en ambientes cálidos, oscuros y con mucha humedad, por lo que el baño reúne las condiciones perfectas para su desarrollo. Es habitual encontrarlos bajo los muebles o cerca de pequeñas filtraciones de agua.

Y aunque son totalmente inofensivos para las personas, estos insectos sí que pueden deteriorar papel, cartón, libros o incluso contaminar algunos alimentos secos si llegan a la despensa.

Para prevenir su aparición, la mejor estrategia sigue siendo reducir la humedad del hogar: ventilar el baño con frecuencia, reparar fugas y mantener las superficies lo más secas posible dificulta que estos insectos encuentren un entorno adecuado para sobrevivir.

Como complemento, también pueden utilizarse remedios naturales como la tierra de diatomeas o aceites esenciales de lavanda, limón o clavo, cuyos aromas intensos ayudan a mantenerlos alejados.

Alba Rodríguez Morales
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Soy redactora de la sección de Virales en HuffPost España, donde contamos temas tan diversos y amplios como lo es la sociedad.

 

Sobre qué temas escribo

Virales es una sección flexible y muy libre, donde prácticamente todo tiene cabida.



Escribo sobre divertidas anécdotas de usuarios de a pie, pero también sobre temas de salud mental. Cuento desde las aventuras más surrealistas que puedas imaginar, hasta las historias de amor más peliculeras o las confrontaciones de vecinos más hilarantes.



Hablo también de qué pasa en los destinos de viaje de moda, comparto críticas sociales sobre el tremendo problema de vivienda o sobre feminismo y no me olvido de las situaciones que viven los españoles por el mundo o los extranjeros en España.



En fin, que tendrás que meterte a leerme, ¡porque es imposible resumírtelo!

 

Mi trayectoria

Antes de estar en el Huff he trabajado tanto en agencias de noticias (Agencia EFE y Europa Press) como en medios digitales (Crónica Global).



Aunque no todo ha sido escribir, ya que también tuve mi pequeño paso como reportera de Bolsa que quedará para siempre enmarcada en YouTube y una divertidísima aventura por el mundo de la televisión, donde trabajé como personal de producción para algunos programas de Discovery Max.

 

Aunque estudié la carrera en Madrid, y es donde resido actualmente, tengo la suerte de ser literalmente del paraíso: Mallorca. Aunque también he estado viviendo un tiempo en Barcelona y en Londres. (Sí, es un poco difícil seguirme el ritmo).

 

¿Y que por qué soy periodista? Porque todavía no he encontrado nada más apasionante que escuchar historias.

 

 

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