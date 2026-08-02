Ernesto Ekaizer ve lo que ha dicho Felipe VI sobre Ceuta y salta al momento indignado: "¿Con quién está indignado el rey"

El rey Felipe VI se ha pronunciado sobre lo ocurrido en los últimos días en Ceuta después de que el pasado jueves pasasen desde Marruecos más de 50.000 personas provocando una crisis sin precedentes en la ciudad autónoma.

El monarca ha manifestado este sábado su "preocupación e indignación" por los "graves" acontecimientos en Ceuta y Melilla y ha reclamado que el Estado garantice la seguridad de ambas ciudades autónomas para impedir que una situación similar vuelva a producirse.

En un mensaje difundido por la Casa Real, el jefe del Estado ha afirmado que ha seguido "con gran preocupación e indignación" la evolución de los acontecimientos y ha subrayado la necesidad de adoptar medidas que transmitan "de forma unida, clara y determinante a las poblaciones de Ceuta y Melilla el apoyo y cariño del resto de España".

Ekaizer, muy crítico

Sobre esto ha hablado Ernesto Ekaizer en Malas Lenguas edición sábado, el programa de Jesús Cintora en RTVE. El periodista ha tenido unas duras palabras sobre las palabras del rey y ha dejado varias cuestiones en el aire.

"El rey, con todos los respetos, ha manifestado que está indignado, que esto no debe volver a pasar, que el Estado debe proteger a los ciudadanos. Bien, ¿con quién está indignado el rey? ¿Con su hermano, a quien llama formalmente su hermano Mohamed VI? ¿O está indignado con Pedro Sánchez?", se ha preguntado.

"¿Está indignado con las condiciones misérrimas que llevan a muchos marroquíes y otros ciudadanos subsaharianos a huir de esas sociedades o la culpa la tiene Sánchez por haber hecho como Merkel en la crisis de Siria? A mí me recuerda esto de Sánchez a Merkel", ha recordado Ekaizer.

Hace referencia Ekaizer a la cantidad de refugiados que acogió Alemania durante el gobierno de Angela Merkel en pleno éxodo de sirios durante la guerra. Para el periodista, en un momento en el que toda la derecha y extrema derecha mundial está contra el Gobierno, el rey "se ha equivocado": "No puede estar con Trump, con Meloni, con el embajador de Israel en la ONU, con Abascal y Feijóo. Tiene que estar con la unidad nacional".