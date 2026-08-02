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Una cobra ataca a un gato, pero el final es sorprendente: el duelo, grabado en vídeo, conquista internet
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Una cobra ataca a un gato, pero el final es sorprendente: el duelo, grabado en vídeo, conquista internet

Nadie se esperaba lo que realmente pasó.

Sandra Hernández Jiménez
Sandra Hernández Jiménez
Un gato y una serpiente en mitad de la calla, enfrentados.
Un gato y una serpiente en mitad del asfalto.Getty Images

La naturaleza tiene la extraña capacidad de regalar escenas que parecen demasiado increíbles para ser reales. Encuentros inesperados, desenlaces que desafían toda lógica y momentos que, si no quedaran grabados en vídeo, costaría creer. Eso es precisamente lo que ha ocurrido con el sorprendente cara a cara entre una cobra y un gato, un duelo que ha dejado sin palabras a millones de personas en internet.

En un parque de la provincia china de Zhejiang, una persona captó el momento en que una cobra, con la capucha completamente desplegada y en actitud defensiva, se enfrentaba a un gato que, lejos de huir, decidió mantenerse firme. El reptil lanzó varios ataques rápidos tratando de alcanzarlo, pero el felino respondió con una sorprendente combinación de calma, reflejos y precisión que acabaría dando lugar a un desenlace tan inesperado como viral.

Las imágenes muestran cómo la serpiente intenta morder al gato una y otra vez, mientras este esquiva cada embestida con movimientos rápidos y calculados. Cada vez que lanza un mordisco, el gato retrocede unos centímetros o cambia de posición en el último instante, evitando cualquier contacto. Tras varios intentos fallidos, es la propia cobra la que acaba desistiendo y se aleja del lugar, dejando al felino como inesperado vencedor del enfrentamiento.

Un duelo tan peligroso como insólito

El vídeo no tardó en hacerse viral en distintas plataformas y acumular miles de reproducciones y comentarios. Muchos usuarios destacaron la sangre fría del animal, mientras que otros bromearon con que solo un gato, y especialmente si es de color naranja, sería capaz de plantar cara a una cobra sin mostrar el menor signo de miedo, convirtiendo el insólito duelo en uno de los vídeos más comentados del momento.

Más allá del espectáculo, el comportamiento del felino tiene una explicación biológica. Los expertos recuerdan que los gatos poseen un tiempo de reacción excepcionalmente rápido, además de una gran capacidad para detectar movimientos y calcular distancias en fracciones de segundo. Estas habilidades les permiten reaccionar de forma eficaz ante amenazas inesperadas.

Aun así, los especialistas advierten que un enfrentamiento de este tipo supone un riesgo enorme para el felino. Las cobras cuentan con un veneno capaz de resultar letal para numerosos animales, por lo que un solo mordisco habría podido cambiar completamente el desenlace de la escena. Precisamente por eso, la sorprendente victoria del gato ha despertado tanta fascinación en internet.

Sandra Hernández Jiménez
Sandra Hernández Jiménez
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Soy redactora en El HuffPost España, especializada en publicar artículos y reportajes de interés social: un periodismo cercano que explica y conecta.

 

Sobre qué temas escribo

Me centro en temas sociales y redacto artículos que ponen el foco en la vida cotidiana, los viajes, el consumo y las historias que conectan con la gente. A través de testimonios y observación trato de convertir experiencias personales en relatos que expliquen realidades más amplias y lleguen al lector. Por ejemplo, el reportaje con el que se dio a conocer la iniciativa de Javier Cascón: “Tiene 26 años, tres casas en Madrid que da a los sintecho y es de valorar la forma con la que ha conseguido el dinero”; un joven que ha convertido su vida en un ejemplo a seguir.

 

En general, escribo sobre vivencias personales y lugares que suelen pasar desapercibidos, por lo que siempre encontrarás sitios de interés con los que deleitarte en mis artículos.

 

Mi trayectoria

Nací en Madrid en 2001, estudié un doble grado de Periodismo y Comunicación Audiovisual en la Universidad Rey Juan Carlos y me estrené como becaria en el Diario AS, donde me recibieron con los brazos abiertos y aprendí muchísimo. Desde el verano de 2024 formo parte del equipo de El HuffPost España, donde sigo creciendo profesionalmente y disfruto contando a diario historias que le importan a la gente. Entre mis mayores intereses que me llevaron al mundo del periodismo destacan los temas culturales, sociales y deportivos, pero me encanta aprender sobre otras áreas. En lo personal, soy una gran apasionada de contar historias y trasladar la información a todas las pantallas y los hogares, pero también del cine y de la postproducción audiovisual.

 

 

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