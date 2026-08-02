Rosalía da su primer concierto en Argentina tras la polémica y deja esta frase nada más empezar: "Qué lío se armó aquel día. Simplemente sentí curiosidad"

Después de la tormenta siempre llega la calma y Rosalía lo ha vivido en sus propias carnes. La cantante catalana ha actuado en Buenos Aires (Argentina) este 1 de agosto de su gira Lux Tour y nada más empezar ha pedido perdón.

La artista fue criticada por parte del pueblo argentino por republicar en sus redes sociales una imagen donde se hacía mofa de la derrota de Argentina contra España en la final del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, algo que no sentó nada bien a los argentinos para los que el fútbol es algo muy serio.

"Mi amor por el país sigue intacto. Qué lío se armó aquel día. Simplemente sentí curiosidad, sin profundizar demasiado, y rápido metí un reposteo. Tremenda cagada y fue un error enorme. De verdad, nunca fue mi intención", ha lamentado.

Unas palabras que dijo visiblemente emocionada y por las que recibió una prolongada ovación de los cerca de 15.000 asistentes que llenaron el estadio Movistar Arena de Buenos Aires.

"Fue aquí donde viví una de mis primeras grandes experiencias fuera de mi país. Recuerdo escuchar a toda esa multitud cantando mis canciones y pensar: 'Lo he logrado'. Este sitio me ayudó a convertirme en quien soy hoy", ha dicho también sobre Argentina.

"Nada me dolería más que pensarais que no me importáis. Mi amor por el país sigue intacto. Siempre he dicho que sois el mejor público que hay en la tierra", ha apostillado de nuevo.

Al terminar sus palabras, el público estalló en aplausos y miles de personas comenzaron a corear el nombre de Rosalía durante varios minutos, en una de las escenas más emotivas de la noche, según recoge EFE en su crónica del concierto.

Después de este concierto le quedan tres fechas más en Buenos Aires: el 2, el 4 y el 6 de agosto también en el Movistar Arena. Completa la gira por América Latina con otros tres países: Brasil, México y Puerto Rico, donde acabará el 3 de septiembre.