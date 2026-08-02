 El Instituto Nacional de Gestión Sanitaria registra más de mil asistencias médicas en Ceuta 

Las atenciones médicas a las personas que ingresaron de manera ilegal a Ceuta desde Marruecos, el pasado 30 de julio, han sobrepasado ya el millar de casos. Concretamente, se registran 1.149, uno de ellos herido grave y pendiente de ser evacuado a la península.

En un comunicado, el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA) ha destacado que continúa prestando asistencia sanitaria "con normalidad" dentro del dispositivo especial activado en coordinación con la Delegación del Gobierno para atender el incremento de personas procedentes de Marruecos que han accedido a la ciudad.

Desde las 09:00 horas del 31 de julio, los dispositivos asistenciales de Atención Primaria y Atención Especializada han prestado 1.149 asistencias, manteniéndose la actividad sanitaria "sin incidencias relevantes" y garantizando al mismo tiempo la atención habitual a la población ceutí.

Los recursos de Atención Primaria han atendido a 902 personas, de las cuales 342 han sido auxiliadas en el centro de salud de Otero; otras 40 en el centro de salud del Tarajal; 20 en el Servicio de Urgencias de Atención Primaria; y 500 por los cuatro equipos asistenciales del 061. Además, en el Hospital Universitario de Ceuta se han registrado 247 servicios médicos, desarrollándose la actividad "con normalidad y sin incidencias destacables".

En cuanto a la situación de los pacientes ingresados relacionados con este dispositivo, actualmente permanecen hospitalizados dos personas en la UCI, uno en Pediatría, uno en Obstetricia, dos recién nacidos gemelares en Neonatología, dos pacientes en planta Quirúrgica y 5 pacientes en Observación de Urgencias. Asimismo, no se ha registrado ningún fallecimiento en el ámbito del INGESA relacionado con esta situación.

El INGESA ha agradecido el "esfuerzo y la profesionalidad" de todos los profesionales sanitarios y no sanitarios que participan en este dispositivo extraordinario, cuyo trabajo está permitiendo ofrecer una respuesta "rápida, coordinada y eficaz, garantizando tanto la atención a las personas asistidas como el normal funcionamiento de los servicios sanitarios de la ciudad.

Los migrantes continúan regresando a Marruecos

Miles de marroquíes están abandonando territorio español. Las autoridades competentes, calculan que alrededor de 73.500 migrantes han salido de Ceuta hacia su país natal tras la entrada masiva que se produjo el pasado jueves. La cifra de fallecidos asciende este domingo a 71. Así lo informa la agencia de noticias EFE.

En este sentido, cabe además recordar que las medidas de seguridad entre ambos países se han reforzado en las últimas horas a través de la instalación de unas barreras de contención; así lo ha expuesto el Ministerio de Interior.