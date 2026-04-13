Así funciona el pasaporte para mascotas de la Unión Europea que entra en vigor el 22 de abril

El 22 de abril entra en vigor una normativa de la Unión Europea que te afecta si piensas viajar con tu mascota.

Son muchos los que se decantan por llevar a su animal de compañía a un viaje. Si vas a hacer una escapada en coche por España no vas a tener problemas, pero en caso de que pienses subir a un avión para viajar a otro país de la UE, debes estar atento a este cambio normativo.

Se trata de una actualización de Ley de Sanidad Animal, en concreto lo que se modifica es el Reglamento (UE) 2016/429. La UE pretende reforzar la situación sanitaria de los países miembros, aportando nuevas garantías para evitar que una enfermedad animal se extienda por el continente. Otro de los objetivos es luchar contra el tráfico ilegal de animales.

Este pasaporte para mascotas es un documento de color azul que contiene los datos de los animales. Sirve, por ejemplo, para asegurar que se le han aplicado las vacunas obligatorias y que tiene microchip.

Si no cumples con los requisitos que recoge el pasaporte, no podrás viajar a otros países europeos con tu mascota a partir del 22 de abril. Si estás organizando un viaje y quieres ir con tu perro o gato, más te vale tenerlo en regla o estar preparado para conseguirlo.

Requisitos para el pasaporte de mascotas

Para obtener este documento necesitas cumplir una serie de exigencias, ya que no lo puedes conseguir por ti mismo, sino que te lo tiene que conceder un veterinario.

Estos son los requisitos indispensables para tener el pasaporte de mascotas:

Microchip: tu mascota debe tener un microchip que cumpla la normativa ISO, es básico para identificarla y para conseguir el pasaporte.

tu mascota debe tener un microchip que cumpla la normativa ISO, es básico para identificarla y para conseguir el pasaporte. Vacuna contra la rabia: si es la primera vez que le pones la vacuna, has de esperar al menos 21 días después de la inyección para viajar.

si es la primera vez que le pones la vacuna, has de esperar al menos 21 días después de la inyección para viajar. Tratamiento contra Echinococcus (Tenias): el veterinario tiene que administrarlo y certificarlo en el pasaporte entre 24 y 120 horas antes del viaje, aunque sólo es necesario si vas a países como Irlanda, Noruega y Malta.

Si no reúnes todas las exigencias, será imposible obtener el documento y no tendrás permiso para viajar con tu mascota.

Estos requisitos ya estaban en vigor antes, pero a partir de ahora se pide también para aves, se controlará de manera más estricta el límite de 5 animales por viaje y se exige que la información esté volcada en las bases de datos nacionales.

Cómo conseguir el pasaporte para viajar con tu mascota

Si quieres conseguir el pasaporte necesitas pedir cita con un veterinario que esté autorizado en un país de la UE. Una vez la tengas, el proceso es el siguiente:

Identificación: el veterinario comprueba que tu mascota tiene el microchip y volcará los datos en el pasaporte.

el veterinario comprueba que tu mascota tiene el microchip y volcará los datos en el pasaporte. Registro sanitario: el profesional también examina que las vacunas están aplicadas y las apuntará en el pasaporte.

el profesional también examina que las vacunas están aplicadas y las apuntará en el pasaporte. Firma: si todo es correcto, el veterinario oficializa el documento. Ya puedes viajar con tu mascota.

Si tratas de viajar sin el pasaporte te enfrentas a multas de hasta 50.000 euros, y además tu mascota puede ser sometida a una cuarentena obligatoria para asegurar que no tiene ninguna enfermedad que pueda ser transmisible.