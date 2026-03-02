Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
Un experto en alimentos tiene algo importante que decir a quienes cocinan con aceite de oliva virgen extra
Virales
Virales

Un experto en alimentos tiene algo importante que decir a quienes cocinan con aceite de oliva virgen extra

Él mismo lo hace, admite.

Rodrigo Carretero
Rodrigo Carretero
Una persona, friendo con aceite.
Una persona, friendo con aceite.Getty Images

Mario Sánchez Rosagro, Graduado en Ciencia y Tecnología de Alimentos, Máster en Nutrición y Salud y profesor en la Universidad Internacional de La Rioja, ha lanzado un aviso a todos aquellos que suelen cocinar (sobre todo freír) con aceite de oliva virgen extra.

Según explica el cocinero, no hay ningún problema en hacerlo, pero quizá no sea la mejor opción ni la más económica. 

"¿Se puede cocinar con aceite de oliva virgen extra? Poder se puede, lo que pasa es que vamos a estar desperdiciando una materia prima que es muy interesante a nivel sobre todo organoléptico", explica.

"Siempre vas a estar degradando algo"

Sánchez señala que, al final, se diferencia un aceite de oliva virgen extra de un virgen "digamos en poquita cosa, aunque esto tiene matices, es más una cuestión de componentes volátiles, sensoriales". 

"Entonces tú, cuando calientas un aceite, por mucho que aguante el calor, por muy protector que sea el calor, siempre vas a estar degradando algo. Y usarlo para cocinar quizá no es la mejor de las ideas", señala.

Dicho eso, él mismo admite que no lo suele aplicar: "Yo, por ejemplo, en casa suelo usarlo bastante porque no tengo apenas costumbre de usar mucho aceite y entonces el que uso para cocinar suele ser virgen o virgen extra, pero por una cuestión de comodidad". 

"Es un desperdicio"

"Seguramente para un cocinero esto sea una disparate y estemos desperdiciando una materia prima que, aparte de que tiene un coste más elevado, se disfruta mejor en frío", señala. 

Miguel Ángel Lurueña, doctor en Ciencias y Tecnología de los Alimentos, ya dio en La Voz de Galicia un aviso similar y dijo que freír con aceite de oliva virgen extra "es un desperdicio porque, con las altas temperaturas de la fritura, el aceite se deteriora y pierde esas características que hacen que ese aceite sea el mejor: los antioxidantes, el sabor".

"Es mejor utilizar otros aceites que tienen mejores características frente a las altas temperaturas, por ejemplo, el aceite de orujo de oliva, el aceite de oliva normal, o el de girasol alto oleico. Esos resisten mejor a las altas temperaturas porque tienen menos cantidad de ácidos grasos poliinsaturados, que son los que se deterioran fácilmente con el calor", apuntó.

Rodrigo Carretero
Rodrigo Carretero
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy subdirector en El HuffPost España. Junto a todo el equipo, trato de que el medio conserve la esencia que le caracteriza desde su fundación: escuchar a la gente, no importa desde donde nos lea, apostando siempre por nuevos formatos y por el contenido que demanda la calle, tratado siempre con la máxima rigurosidad.

 

Sobre qué temas escribo

Me centro en virales, cultura digital y tendencias sociales, con especial atención a cómo ciertos fenómenos aparentemente ligeros abren la puerta a debates más profundos. Por ejemplo, el reportaje con el que se dio a conocer Alfredo Corell: “La charla de un profesor de universidad que puso en pie a todo un auditorio”. En aquella época, Corell era un desconocido para el gran público, pero a partir de ese artículo, que tuvo cientos de miles de lectores, su popularidad fue creciendo hasta convertirse en uno de los científicos más respetados de España, con galardones como el I Premio CSIC-Fundación BBVA de Comunicación Científica.

 

Mi trayectoria

Nací en Valladolid, estudié Periodismo en la Universidad de esa misma ciudad y fui becario en 'El Día de Valladolid'. Luego dejé mi tierra para cursar el Máster de Periodismo de la Universidad Autónoma de Madrid y trabajé un año en 'El País' antes de entrar a formar parte en 2012 del equipo de 'El HuffPost España'. Aquí he sido redactor de hard news, responsable de fin de semana, jefe de la sección de virales y, ahora, subdirector. Entre medias, durante un año fui jefe de redes sociales y multidistribución de contenidos en 'Los40'.

 

Una de mis aficiones es escribir ficción y en abril publicaré mi primera novela, 'Agua Pasada' (Maeva Ediciones). He sido finalista en dos concursos literarios: el I Concurso de Microrrelatos 5’ y el Premio Internacional de Microtextos Garzón Céspedes.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 

 

Más de Virales