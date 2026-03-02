Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Iñaki Gabilondo recuerda lo que le pasó en una comida con Jordi Pujol: casi de película
Iñaki Gabilondo recuerda lo que le pasó en una comida con Jordi Pujol: casi de película

"Algo debí de no comer yo que los demás comieron".

Jordi Pujol e Iñaki Gabilondo
Jordi Pujol, expresident de la Generalitat, y el periodista Iñaki Gabilondo.GETTY

El periodista Iñaki Gabilondo ha recordado una comida "pintoresca" que tuvo con Jordi Pujol, president de la Generalitat de Cataluña entre 1980 y 2003, y algunos otros periodistas que viajaron desde Madrid. 

Gabilondo ha rememorado aquella experiencia cuando, en una entrevista en Conversaciones al Dente, le han preguntado por su "peor experiencia en torno a la mesa". 

"Todo lo que empieza con 'te acuerdas' es peligroso ya", ha empezando avisando el periodista, quien ha matizado que aquella comida con Pujol "Posiblemente la peor no" fue, pero sí se trató de una "bastante pintoresca".

Pedro J. Ramírez, entre los asistentes 

"Fue un día que nos invitó Jordi Pujol, president de la Generalitat, a comer en el Palau de la Generalitat en Barcelona. Nos invitó a un grupo de personas, Pedro J. Ramírez, un grupo de periodistas. Era una comida estupenda, una reunión con él, y todos se pusieron enfermos menos yo", ha señalado.

Lo curioso del caso, según ha contado, es que todos comieron lo mismo: "Algo debí de no comer yo que los demás comieron. Se llevó un disgusto tremendo Jordi Pujol, que había sido el anfitrión de unos periodistas que venían de Madrid y encima pues algo sentó mal. y les sentó como un tiro, estuvieron malísimos unos cuantos días".

En esa misma conversación, Gabilondo ha explicado también "el problema" que, a su juicio, tiene la república en España: "Es que en cualquier país que tenga tradición republicana, la república es una actividad o una institución superpartidista. Ningún portugués, por ejemplo, asocia la república con la derecha o con la izquierda".

Cuál sería "la muerte de la monarquía" 

"Ningún francés asocia la república con la derecha o la izquierda porque puede ser de derecha o de izquierda. Pero en España la gente, como consecuencia de la segunda república y de los 40 años del franquismo, asocia república con izquierda e incluso casi con extrema izquierda", ha señalado el periodista.

"Entonces no la asocia con derecha. Un francés te diría: ¿qué tiene que ver la derecha, con la izquierda y con la monarquía y la república? No tiene nada que ver. Sin embargo en España sí y hace falta tiempo, a mi juicio, para que la sociedad entienda la idea de la república como una idea absolutamente neutra, tan cerca de la derecha como de la izquierda, y se corre el riesgo de que eso sea muy difícil, de que la monarquía sea abducida por la derecha, atrapada por la derecha, que sería la muerte de la monarquía", ha advertido. 

