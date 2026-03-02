"Un error imperial e irreflexivo": cómo ha recibido la prensa americana el ataque a Irán que Trump prometió no hacer

El presidente de EEUU, Donald Trump, respondiendo a preguntas de periodistas en una reciente rueda de prensa en la Casa Blanca.

La muerte del líder supremo iraní, Alí Jamenei, tras los ataques conjuntos de EEUU e Israel, ha provocado una reacción dividida en la prensa estadounidense. Entre quienes ven una demostración de fuerza estratégica y quienes alertan de una escalada imprevisible, el debate atraviesa todo un espectro ideológico. Y sobrevuela una acusación incómoda: Donald Trump ha hecho justo lo que prometió no hacer.

El medio francés Le Monde hace un repaso a las reacciones de los grandes medios estadounidenses, muchos de ellos referentes del periodismo mundial.

"Cae un tirano. Se instala una peligrosa incertidumbre"

El editorial de The New York Times tituló así de contundente. El diario, tradicionalmente cercano al Partido Demócrata, reconoce la eficacia de los ataques, pero subraya que el verdadero interrogante es qué ocurre ahora en la era post-Jamenei.

"Oriente Medio se enfrenta a un vacío impredecible", sostiene el periódico, que advierte de que la eliminación del líder supremo no garantiza estabilidad ni una transición ordenada en Irán.

"Matar a un líder no garantiza la caída de un régimen"

En una línea similar, el columnista David Ignatius, del The Washington Post, calificó la muerte de Jamenei como un "momento decisivo" en la historia iraní, pero alertó contra la ilusión de una victoria rápida. "Matar a un líder no garantiza la caída de un régimen", escribió, recordando que las guerras diseñadas para reestructurar el orden político en otro país son "mucho más fáciles de iniciar que de terminar".

El giro de Trump y la contradicción con su discurso

Uno de los puntos más repetidos en el análisis mediático es la contradicción entre la ofensiva militar y la retórica de campaña de Trump.

Durante las elecciones de 2024, el presidente se presentó como el candidato que pondría fin a las "guerras interminables". Ahora, según varios comentaristas, se ha embarcado en una operación que podría derivar en un conflicto prolongado.

Aaron Blake, en CNN, lo resumió así: "De todas las acciones militares de Trump, esta es la más contradictoria". El canal recordó que el republicano se definió como "candidato por la paz" frente a Kamala Harris.

El Wall Street Journal, históricamente conservador, fue directo en su titular: "Trump pasó años denunciando el intervencionismo estadounidense. Ahora está derrocando a líderes extranjeros". Entre todo ello, teorías para todos los gustos y un caldo ideal para conspiraciones con más o menos fundamentos: Epstein, lobbies, etc.

Fox News: apoyo con reservas



Por su parte, el canal conservador Fox News, habitual aliado mediático del trumpismo, mostró una recepción más matizada de lo esperado.

Joshua Treviño advirtió que EEUU parece haberse embarcado en "una interminable operación de cambio de régimen en Oriente Medio". Aunque defendió la necesidad de completar la operación, subrayó que Trump ha apostado su prestigio político en ella y que deberá cerrarla "rápidamente".

La cadena también destacó la dimensión simbólica de la coordinación entre Washington y Tel Aviv. "Estamos en guerra, y en los cielos de Irán ondean la bandera de EEUU y la Estrella de David, juntas", afirmó Treviño.

"Un terror imperial e imprudente"

Las críticas más duras llegaron desde medios progresistas. Stephen Collinson, en CNN, describió el ataque como "un error imperial e imprudente".

En la revista cultural The Atlantic, Anne Applebaum fue más allá: denunció que el bombardeo se lanzó "sin explicación, sin la aprobación del Congreso", aunque reconoció que las expectativas de que lo haga son bajas.

El debate sobre la legalidad constitucional ocupa un lugar central. Según la Constitución estadounidense, el Congreso tiene la facultad de declarar la guerra. Varios analistas sostienen que la operación contra Irán se ejecutó sin ese respaldo formal.

El propio The New York Times instó a Trump a cooperar con el Congreso, aunque reconoció que las expectativas de que lo haga son bajas.

El argumento moral: cambio de régimen y terrorismo



No todas las voces fueron críticas. En USA Today, Dace Potas defendió la operación como moralmente justificada, recordando que la represión interna del régimen iraní beneficiaría tanto al pueblo iraní como a la seguridad global.

Otros comentaristas también destacaron la capacidad militar demostrada por EEUU: ataques de precisión, coordinación con Israel y rapidez en la ejecución. Aunque uno de los bombardeos, según informes citados por la prensa, habría impactado una escuela causando más de 100 muertos, un dato que ha alimentado las críticas sobre el coste humano de la operación.

Una guerra con ecos de Irán y Afganistán

El fantasma de intervenciones pasadas sobrevuela muchos análisis. Los columnistas recuerdan que conflictos iniciados con objetivos limitados terminaron en guerras largas y costosas.

La pregunta que atraviesa los editoriales es clara: ¿existe un plan para la posguerra? David Ignatius habló de una "operación sin un plan claro". El NYT subrayó que Trump actuó "sin delinear su estrategia para el futuro y sin el apoyo de prácticamente todos sus aliados".

Un país polarizado ante una decisión histórica



La ofensiva llega en un momento de alta polarización política y a meses de elecciones de medio mandato.

El clima interno se ha tensado aún más tras la operación en Venezuela y otras decisiones de política exterior percibidas como más agresivas. Algunos analistas ven un patrón: una política exterior más militarista en el segundo mandato de Trump.

Otros, en cambio, interpretan el ataque como una demostración de fuerza necesaria frente a un adversario histórico.

La prensa estadounidense no discute la magnitud del golpe militar ni la importancia simbólica de la muerte de Jamenei. Lo que divide es la interpretación de sus consecuencias.

Para algunos, se trata de una oportunidad histórica para redefinir Oriente Medio. Para otros, es un salto al vacío que podría arrastrar a EEUU a un conflicto prolongado sin respaldo internacional ni consenso interno.