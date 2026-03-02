Richi, español en Dubái, tras los ataques de Irán: “Así estamos viviendo la situación, calma y vamos viendo cómo avanza todo”

Puerto de Jebel Ali, en Dubái, después de que uno de los atracaderos se incendiara debido a los restos de un misil iraní que acabó siendo interceptado.

Richi, emprendedor español de 23 años que se encuentra en Dubái, ha decidido contar en primera persona la situación que vive en la ciudad tras la reciente escalada de tensión en Oriente Medio. A través de un vídeo publicado en su cuenta de Instagram, @richi.fdez, el joven ha querido aclarar lo que, según él, no se está reflejando con precisión en algunas informaciones que circulan en España.

“¿Qué tal familia? Estoy aquí en Dubái. Me veo en la necesidad de hacer este vídeo ya que muchos amigos me estáis preguntando por lo que ha pasado realmente aquí. Porque lo que veis no es la realidad”, comienza explicando.

Su testimonio llega en un momento de máxima preocupación tras los ataques cruzados entre Irán e Israel y Estados Unidos. Un conflicto bautizado por el propio presidente Donald Trump como 'Operación Furia Épica' que han tenido repercusiones en la región del Golfo.

“Hemos pasado miedo”

La operación se inició a las 7.15 hora española del sábado 28 de febrero con un bombardeo masivo, coordinado entre EEUU e Israel, sobre varias ciudades de Irán, entre las que se encuentra su capital, Teherán. Desde entonces, han sido varios los objetivos atacados en el país en tres días consecutivos de bombardeos.

Mientras tanto, Richi no oculta que han sido días difíciles. Reconoce que ha sentido temor, especialmente cuando presenció la interceptación de un misil muy cerca de donde se encontraba. “Por supuesto, hemos pasado miedo. Han sido momentos difíciles. Ayer estábamos echando una barbacoa por la tarde y de repente vemos cómo un misil lo interceptan justo delante nuestra”, relata.

Además, tenía previsto regresar a España ese mismo día. Sin embargo, según cuenta, su vuelo de regreso a casa fue cancelado en el último momento. “Volvíamos ayer a España, nos cancelaron el vuelo y por supuesto daba miedo”, añade.

Más de un centenar de misiles interceptados

Según explica, el origen de la tensión está en los bombardeos de Israel y Estados Unidos sobre Irán, y la posterior respuesta iraní dirigida contra bases militares estadounidenses en Emiratos Árabes Unidos. De hecho, la agencia Europa Press confirmaba ayer 1 de marzo que el Ejército de Emiratos Árabes Unidos (EAU) interceptó 137 misiles balísticos y 209 drones iraníes en el marco del cruce de bombardeos en la región fruto del ataque perpetrado por Estados Unidos e Israel contra territorio iraní.

La mayoría fueron interceptados por los sistemas de defensa aérea. En la zona concreta de Dubái, el joven español afirma que el impacto ha sido muy limitado. “Aquí en la zona de Dubái solo ha habido un dron que ha impactado en la Marina, otro en el aeropuerto y otro en el Burj Harad”, explica en su vídeo.

“La ciudad está tranquila”

Uno de los mensajes principales que quiere transmitir es que Dubái no está siendo bombardeada de forma constante. “No es para nada lo que se piensa en España o en otras partes del mundo, que parece que están bombardeando y están cayendo aquí misiles continuamente, y no es así”, afirma.

Según su testimonio, tras las primeras horas de tensión, la ciudad permanece en calma. “Llevamos horas sin escuchar nada”, asegura. Aun así, reconoce que existe cierta incertidumbre sobre lo que pueda ocurrir en los próximos días. “Tenemos cierto miedo de qué puede pasar”, admite.

A la espera de poder regresar

El principal deseo de Richi ahora es poder volver a España lo antes posible. Confía en que el aeropuerto reabra con normalidad en breve y que los vuelos se restablezcan. “La idea es que dentro de poco abran el aeropuerto y podamos viajar a España de vuelta en las próximas 24, 48 o 72 horas”, explica.

Mientras tanto, intenta transmitir, en la medida de lo posible, tranquilidad a su entorno. También, quiere desmentir la imagen de Dubái como una ciudad completamente devastada y enseñar que, a pesar de no poder salir a la calle por prevención, la situación "no es tan grave".