Regina, la borrasca número 17 de la temporada para la Aemet, dejará más de 100 litros en varias zonas de España: comunidades y provincias en alerta

La borrasca número 17 que azotará España durante los próximos días ya tiene nombre y fecha de inicio. Bautizada como Regina por el servicio meteorológico portugués, se hará notar en nuestro país desde este próximo martes, aunque durante este lunes ya comienza con vientos algunas zonas del país.

Según las estimaciones de la AEMET, Regina provocará tormentas y chubascos en varias zonas del país, concretamente en la zona este y sur peninsular desde este martes 3 de marzo. Además, anuncian que también se producirán episodios de polvo en suspensión en estas zonas.

Así lo hizo saber el portavoz de la AEMET, Rubén del Campo, quien comunicó que "los próximos días el tiempo va a estar marcado por la borrasca Regina". Esta borrasca supone la 17ª en lo que va de temporada (desde septiembre), con lo que se iguala el máximo que tuvo lugar entre 2023-2024.

Respecto a las precipitaciones, desde el organismo estatal aseguran que irán acompañados de fuertes tormentas y granizo, que podrían provocar inundaciones en zonas relativamente bajas como consecuencia.

Otro aspecto a tener en cuenta durante los próximos días serán los fuertes vientos, que se sucederán desde la tarde de este lunes hasta el miércoles. Las fuertes ráfagas de viento generarán temporales marítimos y lluvias persistentes.

Respecto al polvo en suspensión mencionado anteriormente, la AEMET apunta al norte de África -como siempre en este tipo de episodios- como origen, de forma que llegarán en las próximas horas a la península y Baleares.

Por su parte, las temperaturas permanecerán estables, como estos últimos días, por lo que no se espera ningún cambio importante en los termómetros ni para arriba ni para abajo.

De cara a los últimos días de la semana, aunque aún con cierta incertidumbre, se espera que entre el jueves y el viernes las precipitaciones puedan abarcar más zonas de la península, además de Galicia y Castilla y León, donde la presencia de un frente golpeará a ambas regiones.

Finalmente, en Canarias se estima que, de cara al final de la semana, las precipitaciones vayan a menos, aunque podrían producirse lluvias en el norte de las islas.