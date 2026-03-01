Dos buques estadounidenses desplegados en Rota protegen a Israel en la operación 'Furia Épica'

Un buque militar estadounidense, en la base naval de Rota, en octubre de 2024.

Dos destructores antimisiles de la Armada estadounidense desplegados en la base naval de Rota (Cádiz), el USS Roosevelt y el USS Bulkeley, han formado parte de la operación 'Furia Épica', impulsada por Estados Unidos e Israel contra Irán, según recoge el diario 'El País'.

Ambos buques, con alrededor de 250 tripulantes cada uno, se han desplazado al Mediterráneo Oriental como parte del dispositivo naval activado para la ofensiva, según fuentes militares estadounidenses.

El objetivo de la operación, de acuerdo con esas mismas fuentes, es golpear la cúpula del régimen iraní y desmantelar sus capacidades nucleares y de misiles. Tal y como ya dejó claro Donald Trump durante su discurso tras el incio de la ofensiva.

Aunque no se ha detallado oficialmente cuál ha sido la misión de ambos destructores, fuentes militares apuntan a que su cometido ha consistido en reforzar el sistema de defensa aérea israelí, conocido como la Cúpula de Hierro, así como en interceptar misiles balísticos lanzados por Irán como respuesta al ataque conjunto.

No es la primera vez que protegen a Israel

La participación de los buques con base en Rota en tareas de defensa antimisiles no es nueva. Ya intervinieron en funciones similares en abril de 2024 y en junio de 2025, cuando Teherán lanzó ataques contra Israel tras acciones militares previas de Tel Aviv.