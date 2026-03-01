Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
Dos buques estadounidenses desplegados en Rota protegen a Israel en la operación 'Furia Épica'
Global
Global

Dos buques estadounidenses desplegados en Rota protegen a Israel en la operación 'Furia Épica'

Ambos buques, con alrededor de 250 tripulantes cada uno, se han desplazado al Mediterráneo Oriental como parte del dispositivo naval activado para la ofensiva, según fuentes militares estadounidenses.

Andrea Cadenas de Llano Sosa
Andrea Cadenas de Llano Sosa
Un buque militar estadounidense, en la base naval de Rota, en octubre de 2024.Francisco J. Olmo/Europa Press via Getty Images

Dos destructores antimisiles de la Armada estadounidense desplegados en la base naval de Rota (Cádiz), el USS Roosevelt y el USS Bulkeley, han formado parte de la operación 'Furia Épica', impulsada por Estados Unidos e Israel contra Irán, según recoge el diario 'El País'.

Ambos buques, con alrededor de 250 tripulantes cada uno, se han desplazado al Mediterráneo Oriental como parte del dispositivo naval activado para la ofensiva, según fuentes militares estadounidenses. 

El objetivo de la operación, de acuerdo con esas mismas fuentes, es golpear la cúpula del régimen iraní y desmantelar sus capacidades nucleares y de misiles. Tal y como ya dejó claro Donald Trump durante su discurso tras el incio de la ofensiva. 

Aunque no se ha detallado oficialmente cuál ha sido la misión de ambos destructores, fuentes militares apuntan a que su cometido ha consistido en reforzar el sistema de defensa aérea israelí, conocido como la Cúpula de Hierro, así como en interceptar misiles balísticos lanzados por Irán como respuesta al ataque conjunto.

No es la primera vez que protegen a Israel

La participación de los buques con base en Rota en tareas de defensa antimisiles no es nueva. Ya intervinieron en funciones similares en abril de 2024 y en junio de 2025, cuando Teherán lanzó ataques contra Israel tras acciones militares previas de Tel Aviv.

Andrea Cadenas de Llano Sosa
Andrea Cadenas de Llano Sosa
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy redactora de actualidad en El HuffPost España, donde hablo sobre las noticias de última hora y analizo algunos de los temas que conforman la actualidad.

 

Sobre qué temas escribo

Escribo de todo tipo de temas, desde sucesos hasta política y asuntos internacionales, siempre con una mirada crítica y con la idea de que detrás de cada tema hay una historia que merece ser contada. Siempre con la intención de informar, incomodar cuando toca y aportar una mirada que no se quede solo en la superficie. 

  

Mi trayectoria

Cordobesa de los pies a la cabeza. Nací y crecí en Córdoba, tierra de Julio Romero de Torres y ciudad con más Patrimonios de la Humanidad. Me gradué en Periodismo en la Universidad Rey Juan Carlos, en Fuenlabrada, donde descubrí que escribir no solo es contar cosas, sino también saber cómo hacerlo para que te escuchen.

 

Antes de aterrizar en El HuffPost, hice unas prácticas en el diario AS, que me sirvieron para aprender cómo se trabaja en una redacción, así como para coleccionar alguna que otra anécdota. Llevo ya un año trabajando en HuffPost, un lugar que se ha convertido en mi segunda familia, y actualmente vivo en Madrid. Siempre con ganas de aprender, reírme y contar historias que valgan la pena.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 

Más de Global