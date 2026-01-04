Marta, educadora animal, sobre el apego de las mascotas: "Un gato se vincula un 7% más que un perro"

Una reciente investigación ha cambiado el paradigma que existía sobre el apego de unas u otras mascotas con sus dueños, demostrando que los felinos no solo crean estos lazos, sino que lo hacen con porcentajes de apego seguro sorprendentemente altos. Mientras el 65% de los niños mostró tener una figura de seguridad, con los perros las cifras descendían al 58% y con los gatos suben al 65,5% superando cualquier expectativa.

"La mayoría de los felinos logran establecer vínculos profundos", explica la educadora felina Marta Olivares en su canal de Youtube (@Mof Etología felina) y añade que esa creencia de que los perros tienen más vínculo con sus dueños que otras mascotas se debe a que a los caninos se les ha atribuido históricamente la capacidad de crear lazos sociales ejemplificada en problemas como la ansiedad por separación.

Tradicionalmente, se ha creído que los gatos no sufren ansiedad por separación bajo la premisa coloquial de que "a tu gato le va a dar igual que te vayas de casa porque no te quiere tanto". La experta señala que esta visión surge de una "comparativa innecesaria e injusta hacia los gatos" frente a los perros.

No obstante, al igual que se hizo en el pasado con niños, primates y perros, la ciencia ha aplicado por fin el Secure Base Test (Test de base segura) a los gatos para evaluar su comportamiento. La metodología consistió en "situar al gato y a su cuidador en una habitación desconocida durante dos minutos, seguidos de dos minutos de soledad para el animal y, finalmente, una fase de reencuentro", explica esta youtuber.

Según la misma experta ante el estrés de un entorno desconocido, el regreso del humano actúa como un bálsamo: el gato percibe que "está aquí, seguro que todo irá bien porque cuando estoy con él me anima y me cuida". En estos casos, el estrés del animal se rebaja considerablemente ante la presencia de su cuidador porque es su figura segura.

Este estudio también ha arrojó luz sobre la ansiedad por separación. En una segunda fase con gatos de un año de edad se observó que aquellos con un apego seguro eran, paradójicamente, los más propensos a maullar o mostrar estrés cuando el dueño salía de la habitación.

Además, esta investigación demuestra lo que muchos propietarios ya intuían: que el afecto de sus mascotas no es solo interés por la comida: "Cuando te salude súper feliz, deja de pensar que es solo por la comida, porque sí, puede que tu gato te quiera y que tenga esa figura de seguridad y apego en ti", destaca la experta.