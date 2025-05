Un veterinario da con la clave para que perros y gatos no sólo convivan en paz, sino que sean amigos

Llevarse como el perro y el gato siempre ha sido sinónimo de no entenderse o de mala relación. De hecho, se habla de escoger entre ambos animales. Pero eso no tiene por qué ser así. Un veterinario ha dado una serie de consejos para que ejemplares de ambas especies no sólo puedan convivir, sino que hasta se lleven bien.

Los tips los ha compartido el médico veterinario Juan Enrique Romero en un reportaje para Infobae. Lo primero que destaca el experto es que la relación, al menos no en un primer momento, no será igual si uno llega antes que otro al hogar o si llegan a la par.

En el primero de los casos, la recomendación de Romero pasa por, si en casa ya vive un perro o un gato de edad adulta, se adopte a un gato o perro, respectivamente, cachorro. Según él, "podría ayudar a la aceptación mutua".

El motivo se encuentra en que los animales de menor edad tienden a ser más curiosos y a relacionarse con otros. Por el otro lado, el que sea más adulto probablemente seguirá su instinto más primario y trate de cuidarlo e, incluso, de jugar con él.

Otro de los consejos que ha dado el veterinario consiste en separar correctamente los espacios básicos de cada uno de los animales. "Sobre todo, la zona de eliminación del gato debe ser, no solo obviamente exclusiva, sino sobre todo reservada", detalla.

Asimismo, destaca la importancia de que no existan diferencias en el trato, ser conscientes de que cada especie tiene unas particularidades distintas y, por tanto, tener paciencia.

