Aviso urgente para todos los españoles que aplastan las arañas invasoras nada más verlas en casa

El impulso natural de muchas personas al ver una araña correteando por cualquier rincón del hogar es aplastarla con lo primero que tengan a mano. Sin embargo, eliminarla no solo implica acabar con ese ejemplar concreto, sino también prescindir de un aliado natural contra otros insectos.

Así lo han explicado desde el periódico británico Express, que destaca el papel de estos animales como cazadores dentro de los entornos domésticos. Las arañas ayudan a controlar la presencia de otros invertebrados como mosquitos, garrapatas o incluso algunas especies de cucarachas, según informa Infobae.

Por su parte, en declaraciones concedidas a la revista Muy Interesante, el entomólogo de la Universidad Estatal de Carolina del Norte (Estados Unidos), Matt Bertone, ha subrayado la importancia ecológica que tienen estos artrópodos.

Asimismo, el mismo experto ha precisado que las picaduras de estos pequeños seres suelen ser la excepción. Al menos, si no se tienen en cuenta a las especies tropicales, que sí son venenosas.

En este sentido, Muy Interesante ha recogido un estudio realizado en Carolina del Norte en el que concluía que la mayoría de arañas que habitan en las casas son las de telaraña irregular y las de bodega.

Bertone, por eso, ha instado a la gente que no erradique a las arañas que se encuentre por casa y que, en su lugar, las atrape y las traslade a otro lugar en el que no les resulten una molestia. "Pero, si puedes soportarlo, está bien tener arañas en casa", ha señalado a la publicación. "De hecho, es normal", ha proseguido, "y, francamente, aunque no las veas, ellas estarán allí", ha concluido.