Un nuevo estudio vincula las cucarachas en casa con la presencia de otro 'invasor' peligroso para la salud de los residentes

Las cucarachas son uno de los insectos que más rechazo causan debido a su aspecto y a que se asocian con la suciedad. A algunas personas les provocan tal repugnancia que incluso les da asco matarlas.

Por si eso fuera poco, un reciente estudio llevado a cabo por un grupo de científicos de la Universidad Estatal de Carolina del Norte (EEUU) ha descubierto que la presencia de cucarachas en casa se encuentra vinculada con la existencia de otro 'invasor' que es peligroso para la salud de los residentes en el hogar.

Según la investigación, la aparición de cucarachas en un hogar está relacionada con la presencia en el inmueble de niveles altos de endotoxinas, una sustancia que puede causar graves problemas de salud en quienes habitan la casa.

En concreto, la inhalación de endotoxinas por parte de las personas se encuentra asociada con fiebre, dolores de cabeza, sibilancias, irritación de nariz y garganta e inflamación del tracto respiratorio.

En ese sentido, el estudio, que ha sido publicado en la revista Journal of Allergy and Clinical Immunology: Global, señala que conforme las cucarachas defecan, se descomponen y mueren, los insectos provocan que se propaguen por la vivienda cantidades significativas de microbios vivos y sus componentes celulares, entre los que se encuentran las endotoxinas.

De hecho, en la investigación se ha demostrado que la eliminación de las infestaciones de cucarachas tiene como resultado una mejora significativa de la calidad del aire de la vivienda al reducirse de forma considerable la existencia de endotoxinas en el inmueble.

La explicación de que las cucarachas presentes en las viviendas hagan que la presencia de esas sustancias nocivas para la salud se dispare es que las endotoxinas son componentes de las células bacterianas que se liberan cuando las bacterias mueren. Y las cucarachas son omnívoras y consumen casi cualquier material orgánico, por lo que la concentración de esas bacterias es muy alta.