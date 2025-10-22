El clásico truco de limpieza de hogares españoles que pocos saben que es un efectivo repelente de cucarachas

Es uno de los insectos más repudiados por excelencia, pero hay un método que podría terminar con ellos. En la lucha contra las cucarachas, uno de los remedios caseros más recomendados de generación en generación ha demostrado tener una base científica sólida: se trata de la mezcla de bicarbonato de sodio con azúcar. Y es que, aunque pueda parecer una fórmula improvisada, recientes investigaciones confirman que esta combinación puede ser altamente efectiva para reducir su presencia en el hogar.

El truco consiste en aprovechar el poder del bicarbonato, un producto común en cualquier cocina, y combinarlo con azúcar, que actúa como cebo. Las cucarachas, atraídas por el dulzor del azúcar, ingieren la mezcla sin sospechar que contiene una sustancia letal para ellas. Una vez en su sistema digestivo, el bicarbonato reacciona liberando dióxido de carbono, lo que provoca la muerte del insecto.

Un estudio publicado en la revista Basic and Applied Zoology analizó el impacto de esta mezcla en dos especies comunes: la cucaracha alemana y la americana. Los investigadores colocaron cebos con y sin bicarbonato en entornos domésticos reales durante un mes. Los resultados fueron contundentes: los cebos con bicarbonato provocaron una mortalidad superior al 80%, frente a menos del 40% en los cebos sin él.

Preparar este remedio en casa es sencillo: basta con mezclar partes iguales de bicarbonato y azúcar y colocar pequeñas porciones en zonas estratégicas como detrás del frigorífico, bajo el fregadero o cerca de grietas. Es fundamental mantener la mezcla alejada de alimentos, niños y mascotas, y renovarla cada pocos días para conservar su eficacia.

Aunque no sustituye un tratamiento profesional en casos de infestación grave, este truco casero puede ser una herramienta útil para controlar pequeñas colonias y prevenir futuras apariciones. Su bajo coste, facilidad de preparación y efectividad lo convierten en una opción recomendable para quienes buscan soluciones naturales y accesibles.