Revelan el método sin electricidad para que el agua de tu gallinero no se congele en invierno

A las gallinas no les suele molestar el frío, pero sí necesitan acceso constante al agua también en invierno. Aquí tienes nuestros consejos para mantener su bebedero limpio y evitar que el agua se congele, garantizando así su comodidad y bienestar durante toda la temporada, que ha publicado la we especializada Mon jardin & ma maison.

Otra cuestión es cómo evitar que el agua de las gallinas se congele. Para esto existe un truco, que se llama el de la pelota. Tanto en verano como en invierno, el bebedero de tus gallinas debe estar siempre lleno y limpio , ya que beben mucha agua. Sin embargo, durante periodos de frío extremo, el termómetro puede marcar regularmente temperaturas bajo cero. En este caso, simplemente coloca algunos objetos flotantes , como bolitas , en el bebedero de tus gallinas. El movimiento constante de los objetos evitará que el agua se congele .

Este método tiene la ventaja de ser económico y fácil de implementar. Funciona especialmente bien durante heladas moderadas, ya que no requiere equipo especial. Simplemente revise regularmente que los objetos flotantes permanezcan limpios y tengan el tamaño adecuado para el abrevadero.

Otra cuestión importante es si debes añadir sal al agua de las gallinas en invierno. Porque en invierno, es frecuente ver sal esparcida en calles y carreteras para evitar el hielo. Algunos podrían verse tentados a usar la misma técnica para evitar que el agua de sus gallinas se congele. Sin embargo, esto se desaconseja encarecidamente porque, si bien la sal detiene la congelación, también puede envenenar a las gallinas y enfermarlas. El exceso de sal es tóxico para las aves de corral; es mucho mejor proteger su agua de otra manera.

Sobre cómo puedo evitar que el agua de las gallinas se congele en invierno, además de la técnica de la bola mencionada antes, existen otros consejos y métodos muy eficaces para mantener el agua de las gallinas limpia y a temperatura ambiente. Por ejemplo, puedes optar por sistemas de bebederos con calefacción.

Para los bebederos tradicionales, se aconseja elegir recipientes de plástico en lugar de los de metal, opte por los negros (ya que retienen mejor el calor) y aislarlos con paja o musgo. Hay que proteger el bebedero del viento, evitar colocarlo directamente sobre el suelo y, para terminar, rellenarlo regularmente con agua tibia.