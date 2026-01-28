Una clínica se vuelca para salvar al perro de una marcha por la paz: "Por favor, sigan orando por Aloka"

Un hombre mayor acaricia suavemente a su perro Spaniel Bretón que descansa pacíficamente en su regazo, disfrutando de un tierno momento de conexión.

la Caminata por la Paz, una iniciativa protagonizada por un grupo de monjes budistas que recorren miles de kilómetros a pie por Estados Unidos con el objetivo de promover la paz, la bondad y la compasión y transmitir su mensaje sobre la importancia de la convivencia pacífica y la empatía.

Sin embargo, en este viaje espiritual hay un integrante entre los budistas que ha destacado y conquistado corazones dentro y fuera de las redes sociales. Se trata de Aloka, un perro que se ha convertido en el auténtico héroe del grupo.

Desde el inicio de la caminata, acompaña fielmente a los monjes en cada etapa, avanzando a su lado durante largas jornadas y convirtiéndose en un símbolo de lealtad y calma. Su presencia ha despertado el cariño de miles de personas que siguen el recorrido a través de redes sociales y medios locales.

Un recorrido de miles de kilómetros

La Caminata por la Paz partió de Fort Worth, Texas, con el objetivo de llegar a Washington D. C. en un plazo aproximado de 120 días. En total, el trayecto suma cerca de 3.700 kilómetros a pie. Según explican los organizadores en su página de Facebook, el propósito es “concienciar sobre la paz, la bondad y la compasión en Estados Unidos y en todo el mundo”.

Durante el recorrido, el grupo ha ido ganando apoyo ciudadano, encontrando personas que se suman temporalmente a la marcha o que les ofrecen ayuda logística. En ese contexto, Aloka se ha convertido en una figura clave y su historia ha generado una oleada de mensajes de ánimo.

Todo en pausa

La marcha se vio obligada a detenerse cuando Aloka sufrió una lesión en una de sus patas traseras. El perro tuvo que ser hospitalizado de urgencia en Carolina del Sur, generando preocupación entre quienes seguían su evolución día a día. Finalmente, fue trasladado al Centro Veterinario de Referencia de Charleston, donde los especialistas determinaron que debía someterse a una cirugía.

El lunes 12 de enero de 2026 llegaron las noticias que todos esperaban. A través de una publicación en Facebook, los organizadores anunciaron que la operación había sido un éxito. “Nos complace enormemente anunciar que la cirugía de Aloka fue un éxito”, señalaban. Aunque inicialmente se estimó que la intervención duraría entre dos y tres horas, finalmente se completó en tan solo una.

Un gesto muy generoso

Lo que ha conmovido profundamente a la gente ha sido el gesto de la clínica veterinaria. Según informó el medio Woopets el equipo del Centro Veterinario de Referencia de Charleston decidió operar a Aloka de manera completamente gratuita, demostrando una generosidad que los monjes no han dudado en destacar públicamente.

En su mensaje, agradecieron de forma especial a la cirujana Patricia Sura y al resto del personal por su “extraordinaria compasión y generosidad”. “Aloka se encuentra ahora recuperándose y descansando bajo estricta supervisión médica”, añadían, acompañando el texto con un mensaje que se ha repetido en cientos de comentarios: “Por favor, sigan orando por Aloka y piensen en él durante su recuperación”.