Se encuentra con lo que cree ser un coyote y resulta ser uno de los 50 ejemplares de una subespecie muy rara en el mundo

Un zorro rojo de las Cascadas (Vulpes vulpes cascadensis), en una imagen de archivo

La fotógrafa naturalista Raychel Burke se ha llevado una grata sorpresa durante un paseo por la montaña en el estado de Washington (EEUU). Lo que parecía ser un coyote común acabó siendo una subespecie con apenas 50 ejemplares.

Se trataba de un zorro rojo de las Cascadas (Vulpes vulpes cascadensis), una subespecie del zorro rojo (Vulpes vulpes) que se encuentra en peligro crítico de extinción, por lo que es muy extraño poder encontrarla.

Estos animales habitan en zonas de gran altitud en la cordillera de las Cascadas, en Washington, y se encuentran amenazados por distintos factores como la pérdida de hábitat, la competencia con otras especies o la propia actividad humana.

En declaraciones a The Dodo, la fotógrafa naturalista ha contado que "de repente, un pequeño canino oscuro caminó directamente hacia mí por el sendero, pero era mucho más pequeño de lo que esperaba".

Sin embargo, Raychel Burke no descubrió que se había topado con un zorro rojo de las Cascadas hasta que regresó a su casa e investigó un poco sobre el aspecto del animal que había visto.

"Como fotógrafa naturalista con formación en zoología y conservación, me emocioné al saber más tarde que me había cruzado con una de las subespecies de zorro más raras del mundo", ha destacado Burke.

No obstante, la fotógrafa ha resaltado que no se debe producir un efecto llamada a raíz de este hallazgo, ya que ello podría acabar de forma definitiva con la subespecie. "Es imprescindible no buscar, no acercarse y no alimentar a un zorro rojo de las Cascadas. Notifique cualquier avistamiento. Mantenga en secreto la ubicación exacta para evitar una afluencia excesiva de excursionistas", ha subrayado Raychel Burke.