El centro de rescate recibe seis cachorros de ocho semanas y logran darles un hogar rápido gracias a los quesos

Seis adorables cachorros Cavapoo de ocho semanas, bautizados con nombres de queso por el personal de un centro de rescate en Northamptonshire, han encontrado hogares amorosos tras una avalancha de más de 1.600 solicitudes de adopción procedentes de toda Inglaterra.

Los cachorros, fruto del cruce entre King Charles Spaniel y Poodle, fueron rescatados por un inspector de la RSPCA de una vivienda donde no se satisfacían sus necesidades básicas, informa Northampton Chronicle. Posteriormente, fueron trasladados a la sucursal de Northamptonshire de la organización benéfica, donde recibieron cuidados junto a su madre.

El equipo del centro nombró a los cuatro machos Stilton, Parmesano, Camembert y Cheddar, mientras que las dos hembras fueron llamadas Halloumi y Mozzarella. Tras recibir su primera vacunación, se anunció su disponibilidad para adopción en redes sociales, lo que generó una respuesta abrumadora.

"Estamos muy agradecidos por todo el interés, que fue bastante abrumador para nuestro pequeño equipo. Estamos contentos de que ahora todos estos cachorros tengan hogares amorosos", expresa Dawn Smith, jefa de bienestar de la sucursal, quien aprovecha la repercusión para hacer un llamamiento: "Hay muchas personas que quieren adoptar, por lo que sería fantástico si pudieran buscar otras mascotas que puedan ser más adecuadas para sus necesidades".

La RSPCA enfrenta actualmente una crisis de reubicación. En 2023, la organización recibió un 42% más de animales que los que logró reubicar, lo que ha dejado a cientos de perros, gatos y otros animales en internados de emergencia esperando un lugar en un centro de rescate. En respuesta, la RSPCA ha lanzado su campaña anual 'Adoptober', instando a los amantes de los animales a considerar la adopción en lugar de la compra.

"Algunas personas estaban solicitando cachorros para familiares mayores y creemos que podría ser mejor si miraran más allá de la etapa de cachorro lindo y pensaran en las otras mascotas amorosas que necesitan nuevos hogares que puedan adaptarse mejor a su estilo de vida. Los cachorros pueden ser exigentes y necesitar mucho entrenamiento, y tal vez un perro mayor más pequeño o un gato faldero para compañía sería una mejor opción", reflexiona Smiths.

El año pasado, la RSPCA acogió a más de 40.000 animales, pero solo alrededor de siete de cada diez fueron reubicados. Esta brecha creciente es motivo de preocupación, ya que muchos animales siguen esperando una segunda oportunidad. Los interesados pueden visitar la página web Find A Pet de la RSPCA para conocer a todos los animales disponibles para adopción.