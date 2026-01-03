Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Un perro desaparece en 2021 y aparece ahora a 3.700 km de su casa: "El milagro de la Navidad"
El animal se encuentra perfectamente y una voluntaria lo ha llevado a su hogar en avión para reencontrarse con su familia.

Susana Pérez de Pablos
Susana Pérez de Pablos
Un perro vestido de Navidad.AFP via Getty Images

Casi cinco años después de desaparecer Choco, el perro de la estadounidense Patricia Orozco, su reencuentro ha sido su mejor regalo de estas navidades. Siempre se preguntó que habría sido de su perro mestizo de teckel que había adoptado en 2016, desaparecido en mayo de 2021, y su recuerdo estaba presente en el día a día, según ha publicado diversos medios de Estados Unidos, entre ellos, la CNN, hace unos días.

Puso carteles por las calles durante meses, hizo llamadas a refugios y protectoras de animales y no obtuvo ninguna pista de su perro. Ya hacía tiempo que la mujer había tirado la toalla y estaba resignada a aceptar el duelo y a hacerse a la idea de que no iba a volver a verle. Pero todo cambió un día que recibió un mensaje de una empresa de microchips. Parece ser que Choco había sido encontrado, estaba lejos de la localidad estadounidense de Sacramento, lugar donde había vivido con su dueña, sino a más de 3.700 kilómetros, en Lincoln, Michigan.

Se quedó completamente sorprendida de que su perro hubiera cruzado prácticamente todo Estados Unidos sin que nadie supiera cómo ni cuándo. Choco había sido encontrado atado a una valla frente a un refugio y las fotos confirmaron que se trataba de él. Ahora tiene ya 11 años y está más envejecido, pero no había perdido su carácter curioso y cariñoso, el mismo que lo llevaba antes a escaparse corriendo de la casa cada vez que encontraba una puerta abierta.

En ese momento, el problema empezó a ser la logística, cómo llevarlo de nuevo a casa, ya que esta mujer tiene dos hijos pequeños, uno de ellos de apenas cuatro meses, así que no podría viajar a recogerlo. Pero, puso un mensaje en redes sociales y se activó una especie de cadena de solidaridad que permitió el regreso del perro en avión. Una voluntaria acostumbrada a rescates complicados, Penny Scott, se ofreció a hacer el trayecto para llevarlo a casa. Scott voló de California a Detroit con escalas y retrasos, recogió al perro gracias a la ayuda de voluntarios locales y volvió a cruzar el país con él.

Choco se mostró tranquilo y dócil durante todo el viaje, caminó con su correa entre los  viajeros sin ningún problema. Para quienes lo acompañaron, aquel comportamiento parecía confirmar que, pese a todo, parecía seguir siendo el mismo perro calmado y afectuoso, como contaba su dueña.

Así que, al final, el pasado 3 de diciembre Choco volvió a Sacramento y, según saluió del coche, caminó directamente hacia Patricia, su dueña, como si nunca se hubiera ido de esa casa. Pero ahora tiene menos posibilidades de escaparse: Orozco ha puesto una doble puerta para impedir que esta historia se vuelva a repetir. Pero se ha quedado con incógnita de cómo Choco llegó a recorrer tantos kilómetros y con quién y dónde ha estado estos cinco años. 

Susana Pérez de Pablos
Susana Pérez de Pablos
Soy redactora en HuffPost España, donde escribo de temas sociales y estilo de vida.

 

Hablo cada semana sobre varios temas en los que nos aporta una nutricionista sus consejos para llevar una vida saludable, sigo los temas de okupaciones en todo el mundo e intento reflejar cómo los problemas y las buenas noticias nos afectan ya de forma global con ejemplos de casos de particulares y poniendo el foco en especial en estudios científicos que demuestren todos los avances que estamos viviendo.

 

Estudié Periodismo en la Universidad Complutense e hice el Máster de Periodismo de la UAM/ELPAÍS, así como el de desarrollo de directivos de PRISA y el IESE. He sido jefa de diversas secciones en EL PAÍS, después, directora de comunicación en diversos organismos, pero, sobre todo, lo que me gusta es escribir. Por eso estoy aquí, para contar historias y buscar temas exclusivos para los lectores. Antes de todo esto, mi especialidad fue durante años la educación. Soy madrileña, de padre catalán y abuelos vascos y de las dos castillas, por lo que me siento de toda España y no entiendo tanta confrontación. Y, sobre todo, me considero muy europea. He recibido el Premio de Periodismo de la Fundación Conocimiento y Desarrollo, así como el Premio de Periodismo Educativo Esteban Barcia. He escrito un par de libros sobre El papel de los padres en el éxito escolar de los hijos.

 

 

