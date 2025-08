Un veterinario señala la especie de serpiente que puede convivir sin problema con niños en casa

Aunque no son pocas las personas a las que no les va a gustar esta noticia, para otros tendrá su interés sin duda. Todos los que padecemos orfidiofobia, es decir, miedo a las serpientes, y lo pasamos realmente mal, con trastorno de ansiedad incluido, incluso si las vemos en una foto (la que acompaña a esta misma información, sin ir más lejos) o, por supuesto, en un vídeo. El tema es que parece ser que la serpiente del maíz (Pantherophis guttatus) es conocida por ser una de las serpientes que mejor se adaptan a un hogar.

Según ha asegurado un experto veterinario en estos animales esto se debe a que tienen un carácter tranquilo y a un comportamiento predecible, que, según dice, es una virtud que no todos los reptiles en cautividad atesoran precisamente.

Este experto en animales en exóticos, el veterinario Alejandro Martín Ríos, advierte sobre los cuidados y los riesgos de convivir con niños y con serpientes del maíz, es más, llega a afirmar que también tiene sus ventajas. Lo ha hecho en un artículo publicado en la web Azureus. La primera advertencia que hace es que debemos estar seguros de que, en efecto, se trata de esta especie la que estamos metiendo en nuestra casa. Para lo cual da una serie de datos sobre cómo confirmarlo.

Y cuenta, respecto a su cuidado, que la serpiente del maíz se alimenta de ratones, "que se deben comprar congelados en tiendas especializadas". Detalla, además, que el ratón se descongela al baño maría y se ofrece uno por semana a los ejemplares adultos.

En fin, si ha llegado a leer hasta aquí es que seguramente no padece orfidiofobia, con lo cual le resumimos las ventajas de tener esta serpiente en sus casa con sus hijos, según Martín Ríos. Aunque no son muy interactivas con los habitantes del hogar, son una posible manera de acostumbrarles a tener una mascota, afirma el experto. Además, su esperanza de vida de esta especie de serpiente es de entre 16 y 20 años, con lo que puede vivir con ella más que con otras mascotas y, finalmente, su mantenimiento y las atenciones que hay que darles son escasas: debes dejarlas su espacio y su terrario, no tienes que sacarlas a pasear y te costará 8 o 9 euros al mes mantenerla, concluye este veterinario. A lo que añadimos nosotros una aportación, asegúrese de que ninguno de sus hijos y familiares padece orfidiofobia antes de hacerse con esta mascota, sobre todo si la padecen de toda la vida.