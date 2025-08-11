Desmantelan la 'Hippyasca': las vacaciones que incluían retiro espiritual y numerosas drogas en Pedreguer (Alicante)

La Guardia Civil ha detenido a tres personas e investigado a otras cinco, acusadas de pertenecer a una empresa que ofrecía en internet paquetes vacacionales donde se ofrecía un "retiro espiritual" con consumo de numerosas drogas en un chalé en la localidad de Pedreguer (Alicante). La empresa presumía de ser un referente internacional en estos viajes astrales y de ostentar premios de reconocimiento como aval.

Los investigadores llevaron a cabo dos registros en dos fincas de una partida rural de Pedreguer e intervinieron 11 litros de ayahuasca preparada para el consumo; 117 ejemplares de cactus de San Pedro; varias botellas de secreciones de Sapo Kambó (Phyllomedusa bicolor); 7 kilogramos de Mimosa (Mimosa púdica); 368 kilogramos de semillas de Harmal (Peganum harmala); 945 comprimidos de Ritalín (metilfenidato); además de dinero en efectivo y numerosa documentación.

La misma organización ofertaba también paquetes para suministrar "medicina tradicional curativa", donde se incluía la administración de ayahuasca, cactus de San Pedro y veneno de Sapo Kambó y difundían la publicidad de sus servicios de forma masiva recibiendo clientes de todo el mundo, en su mayoría procedentes de países europeos, atraídos por una experiencia descrita por la empresa como mística, beneficiosa para la salud.

1.000 euros por viaje astral

Según explican desde el Cuerpo, los paquetes incluían varios días de estancia, alojamiento, manutención y consumo de sustancias, cuyos precios dependían de los días de estancia (podían ser entre tres y cinco días) siendo el precio medio por paquete superior a mil euros. Los retiros se hacían en grupos, de hasta veinte asistentes, que eran atendidos por seis empleados de la organización durante los “viajes astrales”.

La empresa llevaba a cabo varios retiros semanales. Los agentes estiman que sólo en el último año, el grupo habría facturado varios cientos de miles de euros, que cobraban en su mayoría en efectivo, sin declarar los ingresos y evitando dejar rastro. Disponían de un sinfín de cuentas bancarias pertenecientes a entidades de diversos países, empleadas en esta actividad.

Camas, brebajes y guías espirituales

En las salas destinadas a la realización de los “viajes astrales” había dispuestas varias decenas de camas, en las que los clientes eran atendidos simultáneamente por seis miembros del grupo que preparaban y administraban las sustancias y les acompañaban durante el proceso, sin disponer de medios que les permitieran intervenir en caso de una intoxicación. En el momento del registro, en el retiro se hallaban 16 personas alojadas.

Los agentes se encontraron que, para la preparación de los brebajes, los miembros de la organización habían dispuesto un laboratorio casero, rudimentario y sin medidas higiénicas, en el que manipulaban los principios y elaboraban las sustancias que administraban a los clientes.

Ayahuasca, cactus de San Pedro, secreciones del sapo Kambó, Harmala y Mimosa

Además de los detenidos, la Guardia Civil está investigando a otras 5 personas, tres hombres y dos mujeres que actuaban como “guías espirituales” de la organización, encargados de administrar las sustancias y acompañar a los clientes durante el consumo de los estupefacientes. A todos ellos se les imputan los delitos de tráfico de drogas, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal.

La Ayahuasca, el cactus de San Pedro, las secreciones del sapo Kambó, Harmala y Mimosa son sustancias de procedencia natural con efectos altamente nocivos para el ser humano, que producen efectos difíciles de prever, porque dependen entre otros factores, del metabolismo de cada persona y de la cantidad administrada. Cabe recordar que este riesgo se incrementa cuando las sustancias tóxicas son administradas por personas que carecen de formación sanitaria y manipuladas de forma casera.