Un municipio de Asturias cuelga un maravilloso cartel debajo esta señal de tráfico: la denuncia es un problema muy real

Sinceridad, honestidad y, a la vez, una mezcla de sentido del humor con la realidad más pura (y triste) en la que viven miles de municipios de la conocida como España vaciada que parecen destinados a la desaparición o a la reducción total del tamaño de su población.

Uno de ellos es el del concejo de Cabrales, situado en Asturias y que, según los datos del Instituto Nacional de Estadística, tuvo en 2025 una población total de 1884 habitantes repartidos en nuevo parroquias. En lo que llevamos de siglo XXI, ha perdido más de 400 personas.

Por ello, con todo lo que está suponiendo la despoblación y cómo está afectando a la zona, han tirado de humor e ironía colocando un cartel en uno de los municipios denunciando la falta de gente.

En una señal de tráfico en la que se prohíbe la circulación de vehículos más pesados de 10 toneladas se ha añadido un cartel justo debajo en el que se puede leer el siguiente mensaje: "Conduce despacio, no sobran vecinos".

"Lo vi en Cabrales (Asturias) y me sacó la risa. Literatura rural", ha escrito el músico y usuario de X Josean Gares (@GaresJosean), que ha sido el que ha visto el letrero y el que lo ha difundido en su perfil de esta red social.

Una gran aprobación

El mensaje del tuitero se ha hecho viral con más de 91.000 visualizaciones en pocas horas y 7.000 me gusta, además de 700 compartidos y respuestas aprobando el mensaje que han puesto.

"En Cabrales a parte de cuidar de su buen 🧀, también se cuidan entre ellos.

¡Prioridades claras!".

"Parece un lindo lugar".

"Más bien les faltan".

"Encima de tener el mejor quesu tienen sentido del humor. Puxa Cabrales".

"Me quiero ir a vivir ahí, donde no sobre uno".

"Antes de la obra de doble mano de la ruta 14 existía un cartel de 'A Ubajay no le sobra ningún habitante'".

La evolución poblacional de Cabrales

En los primeros 10 años de este siglo, entre el 2001 y el 2010, el concejo de Cabrales perdió, tal y como muestra el INE, 129 habitantes pasando de los 2.382 a los 2.253. En los diez siguientes años se redujo de esos 2.253 a los 1.941, lo que supone una reducción de 312, mientras que en los últimos seis años únicamente ha bajado en 57 habitantes. Esta es la evolución completa: