Una experta revela las razas de perros que nadie quiere actualmente y no todo se debe a la mala reputación

Cada vez es más habitual que en los hogares haya una o varias mascotas. Los perros siguen siendo los acompañantes favoritos tanto para parejas, como para familias, personas solas o grupos de amigos que viven juntos. Sin embargo, hay canes que por una serie de motivos no gozan de las simpatías de todo el mundo.

Así lo ha puesto de manifiesto Kaisa Gold, jefa de departamento de The Finnish Kennel Club, prestigiosa organización de expertos del sector canino. Gold ha señalado en la revista finlandesa Kotiliesi que hay razas que son menos populares que otras y por tanto se eligen menos como mascotas, mientras que hay algunas que han tenido o tienen mala fama, así que cuesta que se lleven a estos canes a casa. En ocasiones se ha repetido hasta la saciedad que algunas razas de perros tienen determinados problemas de salud, así que también son menos demandadas. Esta experta identifica seis razas caninas que nadie quiere.

Fox terrier

Aunque siempre ha sido un perro muy popular, los Fox Terrier han perdido fama en favor de otros parientes más conocidos como los Jack Russell Terrier, los Parson Russell Terrier y los Terrier Brasileño, la han superado. No es que los Fox Terrier tengan nada malo de por sí, pero se han ido quedado atrás sobre todo por el avance de los Jack Russell Terrier, que están de moda al considerarse más bonitos y ágiles de todos.

Collie y Cocker Spaniel Inglés

Tradicionalmente solían ser de las más queridas, pero ya no. La citada experta señala que aunque se adaptaban bien a la vida en la ciudad, los collies dan demasiado trabajo al tener un pelaje que requiere muchos cuidados. En ese sentido ha ido ganando enteros una variante de pelo corto que resulta más cómodo de cuidar.

Bulldogs franceses y pugs

De sobra es conocido que estos perros pueden sufrir problemas de salud debido a su característico hocico. Los bulldogs y pugs se asocian a dificultades respiratorias, esqueléticas y oculares, así que muchas personas que buscan una mascota los descartan porque prefieren animales que no vengan ya con esta desventaja.

Perro pastor danés-sueco

Todo el mundo conoce a los pastores alemanes. Es sin duda una de las razas más icónicas, y no solo por aquel famoso perro de una serie de televisión policiaca. Hay otros perros pastores que sin embargo no tienen tanta fama, y por tanto se eligen menos. Kaisa Gold recuerda que esta raza tiene el pelo corto y tiene un buen tamaño, por lo que suyo es una cuestión de visibilidad. Cuando la gente los conozca más, serán más demandados.

Löwchen

El Löwchen o Perro León Pequeño no cuenta con demasiados ejemplares y no es el más bonito de los canes. Eso no quita para que sea una excelente opción como mascota porque son muy simpáticos, inteligentes y leales. Además son pequeños, por lo que no necesitan tanto espacio como otras razas más robustas. Aquí nuevamente es una cuestión de desconocimiento.

Bolonka o Bichon Ruso

El Bolonka Ruso sufre el mismo problemas que el Löwchen. Es poco conocido y su pelaje no le hace justicia. Sin embargo es un perro pequeño y muy amigable que demanda cariño y juegos. En ese sentido hay que tener cuidado si no se cuenta con demasiado tiempo porque es un perro que necesita más atención que otros.

Kangal

Quizá no has oído hablar de esta raza de can, o quizá sí, pero te echa para atrás porque no parece el perro más amigable del mundo. Lo cierto es que como recuerda la experta, estamos ante una raza de trabajo y de campo cuyo hábitat no es ni la ciudad, ni un piso normal y corriente. Esto hace que muchas personas se lo piensen dos veces antes de llevárselos a casa, lo que los hace más impopulares.

Spitz alemán pequeño y spitz alemán mediano

Para terminar, las dos variantes de los Spitz alemanes. Por un lado está el Spitz alemán pequeño y por otro el spitz alemán mediano. Los dos sufren de invisibilidad. Si la gente quiere una mascota así se quedan con los Pomerania, que gozan de una gran fama, así que mientras, sus parientes Spitz quedan a la espera de encontrar un hogar.