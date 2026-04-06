Una veterinaria da las claves para reaccionar si tu perro sufre un atragantamiento: "Nunca metas los dedos a ciegas"

Una veterinaria ha compartido en su cuenta de TikTok @guau_cat una serie de recomendaciones clave para actuar con rapidez si un perro sufre un atragantamiento, que es una situación tan angustiosa como frecuente. Saber reconocer los signos y aplicar las maniobras adecuadas puede marcar la diferencia entre un susto y una emergencia grave.

El atragantamiento en perros puede producirse por múltiples causas. Trozos de comida demasiado grandes, huesos, juguetes pequeños o incluso pelotas pueden quedarse atascados en la garganta y provocar una obstrucción parcial o total de las vías respiratorias. En cuestión de segundos, un momento de juego o de alimentación puede convertirse en una situación crítica.

Por ello, la veterinaria insiste en que lo primero es identificar si el perro aún respira. Si el animal está tosiendo, puede tratarse de una obstrucción parcial. En ese caso, la recomendación principal es no intervenir de inmediato. La tos es un mecanismo natural del organismo para expulsar el objeto y, en muchos casos, resulta suficiente.

Nunca meter los dedos "a ciegas"

Uno de los errores más frecuentes es intentar retirar el objeto introduciendo los dedos en la boca sin verlo claramente. Esta acción puede empeorar la situación. "Nunca metas los dedos a ciegas, podrías empujarlo hacia adentro", advierte la experta.

Solo se debe intentar retirar el objeto si se ve claramente y puede extraerse sin forzar. Si está accesible, se puede retirar con cuidado. En caso contrario, es mejor pasar a otras maniobras que ayuden a expulsarlo sin empujarlo hacia las vías respiratorias.

Qué hacer si el objeto está en la garganta

Si el objeto parece estar en la zona de la garganta y no sale con la tos, la veterinaria recomienda presionar con los dedos hacia afuera para intentar desplazarlo. Esta maniobra debe hacerse con suavidad y solo cuando se tenga cierta visibilidad del problema.

Sin embargo, cuando el objeto está más profundo y el perro muestra signos claros de asfixia, hay que aplicar maniobras físicas como la famosa maniobra de Heimlich pero adaptadas al tamaño del animal.

Maniobra para perros pequeños

En perros pequeños, la especialista recomienda colocar la cabeza ligeramente más baja que el cuerpo. Después, se deben dar cinco golpes firmes entre los omóplatos. Estos golpes ayudan a generar presión para expulsar el objeto.

Si no funciona, se pueden realizar cinco compresiones debajo de las costillas, con un movimiento hacia dentro y hacia arriba. Esta técnica es similar a la maniobra de Heimlich adaptada a animales pequeños.

Maniobra para perros grandes

En el caso de perros grandes, la actuación cambia ligeramente. La recomendación es colocarse detrás del animal, rodear su abdomen y realizar cinco compresiones con el puño justo debajo de las costillas. El movimiento debe ser hacia dentro y hacia arriba para generar presión en el tórax y facilitar la expulsión.

La experta señala también que, tras cualquier maniobra, es importante abrir la boca del perro y comprobar si el objeto ha sido expulsado o si se ha desplazado a una zona donde pueda retirarse con cuidado.

Siempre acudir al veterinario después

Aunque el perro logre expulsar el objeto y parezca recuperado, la veterinaria insiste en acudir siempre a consulta. El atragantamiento puede causar lesiones internas, irritación, inflamación e incluso neumonía por aspiración.

Además, algunos objetos pueden provocar daños que no son visibles de inmediato. Una revisión veterinaria permite descartar complicaciones y garantizar que el animal se encuentra fuera de peligro.

La especialista concluye que conocer estas maniobras y actuar con rapidez puede salvar la vida del perro. Mantener la calma, evitar introducir los dedos sin ver el objeto y aplicar las técnicas adecuadas según el tamaño del animal son las claves fundamentales para reaccionar ante un atragantamiento.