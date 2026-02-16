Año Nuevo Chino 2026: qué día es, qué animal lo representa y programa de actos en Usera

La comunidad china se prepara para recibir el Año Nuevo el próximo martes 17 de febrero. Al contrario que en Occidente, no arranca el 1 de enero, sino que cada año va variando en función de cuándo tiene lugar la segunda luna llena del invierno.

El Año Nuevo Chino, conocido también como Año Nuevo Lunar o Festival de Primavera, se celebra desde hace 3.500 años. En este 2026, está regido por "El Caballo", el animal que está detrás de la serpiente y antes de la cabra, con el elemento del "Fuego". Dicho año es particularmente especial dentro de la cultura china, dado que la fecha ocurre cada 60 años. La celebración se extiende durante 15 días y culmina con la celebración del conocido como Festival de los Faroles, el próximo martes 3 de marzo.

Significado del Caballo del Fuego

De acuerdo al complejo sistema del horóscopo chino, el Caballo, acompañado del elemento Fuego, determina el carácter enérgico del año venidero. El Caballo simboliza la libertad, el movimiento constante, la independencia y el espíritu aventurero. Traducido al ámbito mundano, el Caballo del Fuego invita a la comunidad a dejar a un lado la zona de confort y arriesgarse con cambios significativos. Según los expertos en astrología china, es un buen año para el emprendimiento y la innovación.

Asimismo, en el terreno personal, representa un año donde se renuevan las metas y aspiraciones y se favorecen las relaciones sociales, los viajes y la exploración de nuevos horizontes.

Celebración del Año Nuevo Chino 2026 en Usera

En España, la celebración del Año Nuevo Chino 2026 tiene como epicentro el madrileño barrio de Usera, donde se verán mercadillos con productos tradicionales, shows de DJ, emisiones de películas en versión original, talleres originales y food trucks con comida propia del país asiático.

No obstante, la guinda del pastel la pondrá el Desfile del Año Nuevo Chino, que recorrerá íntegramente el Parque de Pradolongo el próximo domingo 22 de febrero, en lo que, como cada año, promete ser un espectáculo cargado de simbolismo y emoción para el deleite de pequeños, mayores y, en general, para todo aquel que se acerque a contemplarlo. A continuación, dejamos el programa de actividades:

Viernes 20 de febrero

15:00-18:00 horas : Taller de manualidades Dragones Chinos (Zona JMD Usera, plaza de la Junta Municipal)

: Taller de manualidades Dragones Chinos (Zona JMD Usera, plaza de la Junta Municipal) 15:00-18:00 horas : Taller de Hongbao o sobres rojos (Plaza de las Tizas)

: Taller de Hongbao o sobres rojos (Plaza de las Tizas) 16:45-17:45 horas : Taller 'Corchos al galope' (CEAC Maris Stella)

: Taller 'Corchos al galope' (CEAC Maris Stella) 17:00 horas: Acto inaugural del Año Nuevo Chino 2026 en Usera (Carpa-escenario · Plaza JMD Usera)

Acto inaugural del Año Nuevo Chino 2026 en Usera (Carpa-escenario · Plaza JMD Usera) 18:00-20:30 horas : Exhibiciones culturales - Gran Escenario del Caballo de Fuego (Carpa-escenario · Explanada JMD Usera)

: Exhibiciones culturales - Gran Escenario del Caballo de Fuego (Carpa-escenario · Explanada JMD Usera) 18:00-23:00 horas: Sesión DJ Yang (Parque Pradolongo, templete)

Sesión DJ Yang (Parque Pradolongo, templete) 18:30 horas: Proyección de 'A Woman' (VOSE) (Centro Casa Asia Madrid)

Sábado 21 de febrero

10:00-14:00 horas: Taller de abanicos chinos (Plaza de las Tizas)

Taller de abanicos chinos (Plaza de las Tizas) 11:00-12:00 horas: Taller de papiroflexia (CEAC Maris Stella)

Taller de papiroflexia (CEAC Maris Stella) 11:00-14:00 horas: Ping-pong en Pradolongo

Ping-pong en Pradolongo 11:00-15:00 horas : Exhibición y taller de tiro con arco chino (Parque Pradolongo)

: Exhibición y taller de tiro con arco chino (Parque Pradolongo) 12:00 horas : Proyección de 'Gone With the Boat' (VOSE) (MK2 Cine Paz)

: Proyección de 'Gone With the Boat' (VOSE) (MK2 Cine Paz) 12:00/16:00/17:30 horas : Cuentacuentos (Biblioteca José Hierro)

: Cuentacuentos (Biblioteca José Hierro) 12:00-13:00 horas : Concierto especial Banda de Música de Vallecas (CEAC Maris Stella)

: Concierto especial Banda de Música de Vallecas (CEAC Maris Stella) 11:00-14:00 h y 16:00-18:00 horas : Exhibiciones culturales (Explanada JMD Usera)

: Exhibiciones culturales (Explanada JMD Usera) 12:00-12:15 / 12:30-12:45 / 13:00-13:15 horas : Danza Yingge (Templete Parque Pradolongo)

: Danza Yingge (Templete Parque Pradolongo) 16:30-17:30 horas : Taller de marionetas y sombras chinescas (CEAC Maris Stella)

: Taller de marionetas y sombras chinescas (CEAC Maris Stella) 18:00 horas: Recital de Ópera China (Explanada JMD Usera)

Recital de Ópera China (Explanada JMD Usera) 18:00 - 20:00 horas: Fiesta del Caballo de Fuego con DJ (Parque Pradolongo)

Fiesta del Caballo de Fuego con DJ (Parque Pradolongo) 20:00-20.15 horas: Fuegos artificiales (Parque Pradolongo)

Domingo 22 de febrero