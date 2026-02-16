El fin de la borrasca Oriana fue un espejismo y Meteored avisa de lo que llega desde el miércoles a varias zonas de España

Esta semana la estabilidad atmosférica no terminará de consolidarse en España. Tal y como avanzan los climatólogos de Meteored, la llegada de una nueva borrasca provocará un episodio de inestabilidad que dejará lluvias localmente intensas, nevadas en áreas de montaña y fuertes rachas de viento en diversas comunidades autónomas.

El paso de la borrasca Oriana puso fin al histórico tren de temporales que ha dejado lluvias de récord en el último mes y medio. Aunque la dorsal anticiclónica aporta ahora mayor estabilidad, la semana comenzará con nuevos episodios de inestabilidad.

Según Samuel Biener, climatólogo de Meteored España, la atención se centra en Canarias, donde una intrusión de polvo sahariano empeorará la calidad del aire, con viento intenso y temperaturas que podrían rondar los 30 ºC. Las lluvias, por el momento, quedarán limitadas principalmente al norte peninsular.

El paso de varios frentes dejará entre el lunes y el martes precipitaciones abundantes, que podrán ser localmente muy intensas, en Cantabria, el País Vasco, el norte de Navarra, el norte y oeste de Galicia, así como en algunas comarcas de Asturias y en el extremo septentrional de Castilla y León. En los puntos más afectados podrían superarse los 100 litros por metro cuadrado acumulados.

En el resto del tercio norte se registrarán algunas precipitaciones dispersas, mientras que en gran parte del país predominarán las nubes medias y altas. Se formarán nieblas en valles y depresiones del interior y el ambiente será muy suave en el litoral mediterráneo, con temperaturas cercanas a los 25 ºC al mediodía por el viento de poniente, que aún soplará con rachas fuertes.

Vuelven las lluvias y el viento

Entre el miércoles y el jueves se espera el cambio de tiempo más notable de la semana. El anticiclón se retirará brevemente, permitiendo la llegada de una borrasca cuyo frente dejará lluvias localmente intensas en Galicia, el Sistema Central occidental, el Cantábrico y se extenderá a Castilla y León, Extremadura, Castilla-La Mancha, La Rioja, Madrid, Lleida y algunas zonas de Aragón.

En el resto de la península y Baleares predominarán nubes medias y altas, con alguna precipitación dispersa. La nieve aparecerá en el noroeste desde 1.000-1.300 metros, y entre 1.300-1.700 metros en el resto del norte, con mayores espesores en la Cordillera Cantábrica occidental, los montes de León, Sanabria y Pirineos.

Tras el paso del frente, una masa de aire polar provocará chubascos y nevadas destacadas en el Pirineo, donde la cota bajará a 700-1.000 metros acumulando varios centímetros. En el resto de cordilleras del norte y el Sistema Central también nevará, aunque con menor intensidad.

El viento de poniente se intensificará en la Península y Baleares, girando a noroeste en el norte, con rachas superiores a 90-100 kilómetros por hora en Galicia, noroeste de Castilla y León, la Cordillera Cantábrica, el Sistema Ibérico y zonas de montaña del este.

Variedad de temperaturas

Entre hoy y el miércoles, las temperaturas se mantendrán muy suaves para la época en todo el país, alcanzando o superando los 25 ºC en la costa mediterránea, y pudiendo ser aún más altas en Canarias a sotavento de los vientos del este. Entre el miércoles y el viernes se espera un descenso generalizado en la Península y Baleares, con un nuevo repunte hacia el fin de semana.