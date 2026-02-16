El doble de Bad Bunny en la Super Bowl habla sobre cómo fue grabar uno de los momentos más icónicos

Bad Bunny hizo historia con su show del medio tiempo en la Super Bowl. Homenajear las raíces latinas, hacer gala de su natal Puerto Rico y poner a Estados Unidos a bailar salsa, reguetón o plena batiendo además récords históricos de audiencia, han llevado a que sus 13 minutos sean recordados por todos y también a que se genere mucho debate al respecto.

Benito, además contó con un importante despliegue escénico, con varios escenarios que iban cambiando desde un campo de caña de azúcar a su tradicional casita y con momentos de infarto como la caída al vacío desde el techo de la casita tras cantar Ella perrea sola.

Justin Ortiz, especialista en acrobacias y doble de acción que ha participado en ficciones Cobra Kai y Blue Beetle, ha estado en el podcast Plus One, para relatar cómo fue hacer de doble del puertorriqueño en la comentada escena.

"Tuve que sujetarme de un poste de 20 pies de altura, y de ahí caer en un agujero en la casa, y caerme sobre una mesa de desplazamiento (usual en las escenas de riesgo). Y lo hice, creo que al menos diez veces", recordó en el formato.

Asimismo, ha relatado que, en esa escena en el interior de la casita, era su propia familia la que actuaba. "Alrededor de la mesa estaba mi familia, mi familia real. Mi hermano mayor actuando como el padre, mi hermana mayor, de la mamá, mis sobrinos interpretando a los niños", señaló. "No podía estar más orgulloso y feliz", reveló.

Él mismo agradeció a Benito en su cuenta de Instagram la oportunidad que le brindó y compartió una imagen en la que se podía ver cómo estaba distribuida su familia en ese salón ficticio del interior de la casita.

"Qué honor, un chico de Boston, viviendo su sueño y viendo jugar a los Patriots, demostrar que las artes marciales te llevan lejos y son esenciales para todo tipo de movimiento. Pero lo más importante, representar a mi gente de Puerto Rico en el escenario más grande de la historia. ¡No podría estar más feliz y orgulloso de ser boricua!", escribió junto a las imágenes.