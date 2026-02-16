La boda de película de Maya Hawke en pleno día de San Valentín

Para muchas parejas, la cita perfecta de San Valentín es una cena romántica o una escapada a algún destino de fin de semana. Para la actriz Maya Hawke, este año el plan perfecto ha sido casarse. La hija de Uma Thurman y Ethan Hawke se dio el 'sí, quiero' en Nueva York con el músico Christian Lee Hutson este sábado.

Los medios estadounidenses captaron imágenes de la boda, de la que no se sabía nada, en las calles de Manhattan, dejando escenas de película. En algunas fotografías se ve a la novia con su padre de camino a la St. George's Episcopal, donde se produjo la ceremonia.

Hawke, que suele confiar en Prada o Miu Miu para las alfombras rojas, apostó por un vestido sin mangas de escote cerrado y cintura baja, con un pequeño cinturón con un lazo minimalista incorporado. A la salida de la iglesia, la actriz también llevaba un abrigo a juego de gran volumen, con plumas en los puños.

Al terminar la ceremonia, la pareja y sus invitados caminaron por las calles de Nueva York para dirigirse a The Players, un club privado situado en Gramercy Park donde se celebró la recepción.

Uma Thurman, Ethan Hawke y los protagonistas de 'Stranger Things', entre los invitados

Los padres de la novia, Uma Thurman y Ethan Hawke, acompañaron a la actriz durante toda la jornada. Primero, la protagonista de Kill Bill estuvo con su hija en todos los preparativos antes del enlace. Para la ocasión, llevaba un sencillo vestido azul con estampado floral de corte recto.

Por su parte Hawke acompañó a su hija al altar cargando su ramo de novia y luciendo un traje negro con camisa a juego, adornado con una bonita flor en la solapa y sin ocultar su cara de alegría por el gran día de la intérprete.

Entre los invitados no faltaron rostros conocidos del mundo del entretenimiento como San Nivola, protagonista de The White Lotus, que acudió junto a su novia, la también actriz Iris Apatow.

Tampoco faltaron algunos de los compañeros de reparto de Stranger Things, serie a la que Hawke se incorporó en la tercera temporada. En las imágenes se puede ver a Gaten Matarazzo, Sadie Sink, Natalia Dyer, Joe Keery, Caleb McLaughlin y Charlie Heaton acompañando a la actriz en su gran día.

Hawke y Christian Lee Hutson comenzaron a salir en 2023 y ese año fueron fotografiados besándose en las calles de Nueva York. La pareja ha mantenido la mayor parte de su relación en privado, con apariciones contadas en público. Antes de ser pareja, el matrimonio tenía una bonita relación de amistad y habían trabajado juntos en Moss, el segundo disco de Maya Hawke.