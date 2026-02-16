Tools for Humanity, empresa detrás de Worldcoin, pospone su vuelta a España tras una advertencia de Protección de Datos

La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) ha remitido a la empresa Tools for Humanity (conocida en España por su proyecto Worldcoin, con el que escaneaban el iris a cambio de criptomonedas) una advertencia con "diversas consideraciones acerca del tratamiento de datos personales", según ha informado este lunes.

La advertencia la han realizado después de que la empresa comunicara su intención de reiniciar sus actividades en España y, tras ésta, Tools for Humanity (empresa cofundada por Sam Altman) ha decidido "posponer temporalmente" ese reinicio de sus actividades en España mientras revisan los aspectos relacionados con esa advertencia.

La empresa basaba su regreso en un nuevo enfoque: hacer pruebas de humanidad. Éstas, que también se harían con un escaneo de iris, servirían para demostrar que un usuario es una persona real, algo que podría ser útil para determinadas aplicaciones, por ejemplo Tinder.

Tratamiento de datos biométricos

La AEPD realiza advertencias cuando "las operaciones de tratamiento previstas pudieran infringir lo dispuesto en el del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD), de forma que el responsable del tratamiento de datos pueda extraer de ella los criterios apropiados y, en su caso, adaptar a la normativa los tratamientos de datos que tiene previsto realizar".

"La información remitida por Tools for Humanity parece implicar que el tratamiento que pretende iniciar podría suponer un tratamiento de datos biométrico para identificación en el caso del iris, y para autenticación en el caso del rostro", indica el comunicado de Protección de Datos

"La empresa debe justificar en su Evaluación de Impacto la necesidad y la proporcionalidad del tratamiento que pretende poner en marcha y gestionar los riesgos, aplicando medidas efectivas que garanticen un umbral de riesgo aceptable durante todo el ciclo de vida del tratamiento", apostillan.

Establecimiento principal en Alemania

La AEPD subraya que Tools for Humanity ha designado a Alemania como su establecimiento principal en Europa.

"Ello implica que, en el caso de que la Agencia reciba reclamaciones en relación con este tratamiento, debe remitirlas a la autoridad de protección de datos de Baviera (Alemania), al ser esta la autoridad principal en cuanto al tratamiento de datos, siendo la AEPD autoridad interesada, tal y como establece el RGPD", aclaran.

Un poco de historia

Como recuerda la AEPD, en la comunicación que les remitió Tools for Humanity para anunciar el reinicio de sus actividades en España se hacía referencia "a una serie de cambios en lo relativo al tratamiento de datos personales con respecto al año 2024, cuando la AEPD ordenó una medida cautelar para que cesase en la recogida y tratamiento de datos personales que estaba realizando en España".

"En aquel momento, el proyecto Worldcoin estaba operativo y la AEPD recibió varias reclamaciones contra esta empresa en las que se denunciaban, entre otros aspectos, una información insuficiente, la captación de datos de menores o que no se permitía la retirada del consentimiento. Estas reclamaciones fueron remitidas a la Bayerisches Landesamt für Datenschutzaufsicht (BayLDA), actuando la Agencia como autoridad interesa en el procedimiento", prosiguen.

La empresa recurrió ante la Audiencia Nacional, que avaló la postura de la Agencia y rechazó el recurso sobre la medida cautelar al considerar que prevalecía “la salvaguarda del interés general que consiste en la protección del derecho a la protección de datos personales de los interesados frente al interés particular de la empresa”.

Según la AEPD, mientras tanto las investigaciones de la BayLDA siguieron avanzando y en diciembre de 2024, adoptó una resolución que declaraba la infracción por parte de la empresa de varios artículos del RGPD y le instaba a implantar medidas correctivas.

"La resolución de la BayLDA dictó, entre otras órdenes, la eliminación de todos los códigos de iris almacenados desde el inicio del proyecto, almacenados sin las medidas de seguridad necesarias para el tratamiento de los datos biométricos; y que el tratamiento de códigos de iris incluyese el derecho a la supresión de los datos. Asimismo, en la resolución se constató que la empresa no había implantado las medidas adecuadas para impedir el tratamiento de datos de menores", añaden.