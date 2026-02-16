El padre de Noelia insiste en paralizar su eutanasia: ahora pide al Constitucional la cautelar

Continúa la pelea contrarreloj del padre de Noelia, la joven barcelonesa de 25 años afectada por una paraplejia, por detener la eutanasia de su hija hasta que la justicia resuelva el proceso. En este caso ha pedido la cautelar al Tribunal Constitucional después de que el Tribunal Supremo (TS) inadmitiera su recurso contra la muerte asistida de la joven.

Esta es la última iniciativa del padre de la joven ante un proceso que arrancó cuando ya recurriera la resolución de la Comisión de Garantía y Evaluación de Cataluña, del 18 de julio de 2024, por la que se concedió la autorización de la eutanasia de su hija y, de forma inmediata, el juzgado acordó, como medida cautelar, la suspensión de la eutanasia.

No hay "falta de capacidad" de la joven

Hasta el momento, tanto el juzgado que dio luz verde a la eutanasia de la joven como el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC), en su sentencia de septiembre de 2025, concluyeron que a lo largo de proceso judicial no se había constatado su "falta de capacidad" para desestimar su petición de muerte asistida, y que su decisión de solicitarla se había mantenido firme desde abril de 2024.

El despacho ultracatólico Abogados Cristianos, el que representa al padre de Noelia, ha presentado ahora un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional (TC), en el que pide que acuerde de forma inmediata y urgente la medida cautelarísima de suspender la eutanasia de la joven.

El padre, que alegaba que la eutanasia era un perjuicio “irreparable”, acudió en apelación ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), que sí que reconoció su legitimación para recurrir, pero rechazó su recurso porque de ninguna de las pruebas se desprendía la ausencia de capacidad de la hija, sino todo lo contrario, más aun cuando las meras afirmaciones de que tenía patologías psiquiátricas resultaban insuficientes al estar desprovistas de cualquier refuerzo técnico.

Sin embargo, el proceso concluyó que la joven sí tenía capacidad plena para solicitar la eutanasia y que se cumplían todos los requisitos para que esta se concediera, así como que se habían seguido todos los pasos para que el procedimiento tuviera todas las garantías.

El Constitucional, nueva iniciativa

Ante este escenario, el padre recurrió al Supremo porque sostenía que no había quedado acreditado que su hija sufra una enfermedad grave e incurable, o un padecimiento grave, crónico e imposibilitante; y porque tampoco concurría conformidad libre, voluntaria y consciente de la paciente, al presentar antecedentes psiquiátricos graves.

Ante el nuevo rechazo judicial por parte del Tribunal Supremo, el padre ha recurrido ahora al Constitucional. En el recurso de amparo, del que informa EFE, el padre de Noelia alega que la joven padece "trastornos mentales" y de la "personalidad" y que cuenta con un historial de "antecedentes psiquiátricos".

En este sentido, sostiene que una "persona que padece un trastorno límite de la personalidad con ideaciones suicidas tiene viciada su capacidad para, precisamente, decidir sobre su muerte".