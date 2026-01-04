Cabalgata de Reyes en Madrid 2026: horario, recorrido y cortes de tráfico

El 5 de enero está a la vuelta de la esquina y muchos madrileños ya esperan que ansia poder ver la Cabalgata de Reyes Magos, una de las más mediáticas de entre todas las que se celebran en todos los puntos de España y que se podrá seguir por televisión.

Cada edición cuenta con una temática diferente y, este año, el Ayuntamiento de la capital, bajo el lema El saber compartido. El viaje de los tres hombres sabios, intenta rendir homenaje no solo a Gaspar, Melchor y Baltasar sino también a los docentes, herederos de la sabiduría de los Reyes Magos y que intentan inculcar diariamente con gran dosis de tesón, paciencia y mucho esfuerzo.

A las carrozas se sumarán todo lo necesario para que la celebración sea todo un éxito: música en directo, fuegos artificiales, comparsas y actuaciones de artistas internacionales marcarán la agenda de dicha festividad.

Horario y recorrido de la Cabalgata de los Reyes Magos 2026 en Madrid

La Cabalgata de Reyes Magos 2026 de Madrid tendrá lugar el próximo lunes 5 de enero desde las 18:00 hasta las 21:00 horas aproximadamente. El recorrido oficial, pensado para que miles de personas puedan disfrutar del evento, será el siguiente:

Paseo de la Castellana (altura Nuevos Ministerios)

Plaza de San Juan de la Cruz

Plaza del Doctor Marañón

Glorieta de Emilio Castelar

Plaza de Colón

Paseo de Recoletos

Llegada a Plaza de Cibeles (Palacio de Cibeles)

Para ello, se instalarán 8.000 plazas de grada situadas en diferentes puntos del itinerario. Asimismo, en Cibeles se habilitarán alrededor de 2.500 asientos, dado que es el punto donde se concentra un mayor volumen de público. En pro de facilitar el acceso a las personas con movilidad reducida, se contará también con cinco zonas accesibles.

Cortes de tráfico

El Plan de Movilidad del Ayuntamiento de Madrid contempla cortes de tráfico con motivo de la celebración de dicha cabalgata. De este modo, desde las 15:30 horas del 5 de enero se registrarán progresivamente cortes en las viales que forman el recorrido principal hasta cerrarse totalmente al tráfico el eje de Paseo de la Castellana- Paseo de Recoletos-Paseo del Prado desde Nuevos Ministerios hasta la Plaza de Neptuno y las calles transversales, incluido el carril bus, informa el citado consistorio madrileño en su web.

Asimismo, con motivo de los preparativos y la finalización del desfile, el Paseo de la Castellana frente al edificio de Nuevos Ministerios -desde Raimundo Fernández Villaverde hasta la Plaza de San Juan de la Cruz- se cortará al tráfico a partir de las 9:30 horas del 5 de enero (exceptuando el carril bus que se encontrará transitable hasta aproximadamente las 14-15 horas).

Por su parte, el lateral del Paseo del Prado entre la Plaza de la Lealtad y la Plaza de Cibeles se cortará al tráfico desde las 14 horas del 5 de enero hasta las 1 horas del 6 de enero de 2026. Sumado a ello, el propio Paseo del Prado, en dirección norte-sur, también se cerrará progresivamente desde y hasta las mismas horas que el caso anterior.

En caso de Cibeles, se cortará al tráfico a partir de las 12:00 horas, si bien se pueden registrar cortes desde esa misma hora en Paseo de Recoletos, Plaza de Colón, Gran Vía, Montalbán y vías aledañas en función de la afluencia de público.