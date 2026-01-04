Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
Cabalgata de Reyes en Madrid 2026: horario, recorrido y cortes de tráfico
EN DIRECTO
China pide a EEUU la liberación inmediata de Maduro
Life
Life

Cabalgata de Reyes en Madrid 2026: horario, recorrido y cortes de tráfico

Consulta la hora, el itinerario y los cortes de tráfico previstos en Madrid el 5 de enero con motivo de la Cabalgata de Reyes Magos.

Carlos Ramos
Carlos Ramos
Cabalgata de Reyes Magos en Madrid, en la edición de 2024.
Cabalgata de Reyes Magos en Madrid, en la edición de 2024.SOPA Images

El 5 de enero está a la vuelta de la esquina y muchos madrileños ya esperan que ansia poder ver la Cabalgata de Reyes Magos, una de las más mediáticas de entre todas las que se celebran en todos los puntos de España y que se podrá seguir por televisión. 

Cada edición cuenta con una temática diferente y, este año, el Ayuntamiento de la capital, bajo el lema El saber compartido. El viaje de los tres hombres sabiosintenta rendir homenaje no solo a Gaspar, Melchor y Baltasar sino también a los docentes, herederos de la sabiduría de los Reyes Magos y que intentan inculcar diariamente con gran dosis de tesón, paciencia y mucho esfuerzo. 

A las carrozas se sumarán todo lo necesario para que la celebración sea todo un éxito: música en directo, fuegos artificiales, comparsas y actuaciones de artistas internacionales marcarán la agenda de dicha festividad. 

Horario y recorrido de la Cabalgata de los Reyes Magos 2026 en Madrid

La Cabalgata de Reyes Magos 2026 de Madrid tendrá lugar el próximo lunes 5 de enero desde las 18:00 hasta las 21:00 horas aproximadamente. El recorrido oficial, pensado para que miles de personas puedan disfrutar del evento, será el siguiente: 

  • Paseo de la Castellana (altura Nuevos Ministerios)
  • Plaza de San Juan de la Cruz
  • Plaza del Doctor Marañón
  • Glorieta de Emilio Castelar
  • Plaza de Colón
  • Paseo de Recoletos
  • Llegada a Plaza de Cibeles (Palacio de Cibeles)

Para ello, se instalarán 8.000 plazas de grada situadas en diferentes puntos del itinerario. Asimismo, en Cibeles se habilitarán alrededor de 2.500 asientos, dado que es el punto donde se concentra un mayor volumen de público. En pro de facilitar el acceso a las personas con movilidad reducida, se contará también con cinco zonas accesibles. 

Cortes de tráfico 

El Plan de Movilidad del Ayuntamiento de Madrid contempla cortes de tráfico con motivo de la celebración de dicha cabalgata. De este modo, desde las 15:30 horas del 5 de enero se registrarán progresivamente cortes en las viales que forman el recorrido principal hasta cerrarse totalmente al tráfico el eje de Paseo de la Castellana- Paseo de Recoletos-Paseo del Prado desde Nuevos Ministerios hasta la Plaza de Neptuno y las calles transversales, incluido el carril bus, informa el citado consistorio madrileño en su web.

Asimismo, con motivo de los preparativos y la finalización del desfile, el Paseo de la Castellana frente al edificio de Nuevos Ministerios -desde Raimundo Fernández Villaverde hasta la Plaza de San Juan de la Cruz- se cortará al tráfico a partir de las 9:30 horas del 5 de enero (exceptuando el carril bus que se encontrará transitable hasta aproximadamente las 14-15 horas).

Por su parte, el lateral del Paseo del Prado entre la Plaza de la Lealtad y la Plaza de Cibeles se cortará al tráfico desde las 14 horas del 5 de enero hasta las 1 horas del 6 de enero de 2026. Sumado a ello, el propio Paseo del Prado, en dirección norte-sur, también se cerrará progresivamente desde y hasta las mismas horas que el caso anterior.

En caso de Cibeles, se cortará al tráfico a partir de las 12:00 horas, si bien se pueden registrar cortes desde esa misma hora en Paseo de Recoletos, Plaza de Colón, Gran Vía, Montalbán y vías aledañas en función de la afluencia de público. 

Carlos Ramos
Carlos Ramos
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy SEO editorial en el HuffPost España. Mi objetivo es que todo el contenido del medio tenga visibilidad en Google, ya sea a través de búsquedas orgánicas como diseñando estrategias para la aparición en Google Discover.

 

Sobre qué temas escribo

Como SEO, tan pronto estoy buscando un contenido discoveriano sobre un descubrimiento arqueológico como haciendo un directo de la lotería nacional y noticias del resto de sorteos de Loterías y Apuestas del Estado y la ONCE. Pero no puedo dejar de lado mis raíces y mi tierra. Aragonés de pura cepa, de una palabra o curiosidad relacionada con esta preciosa comunidad autónoma te monto un artículo que pueda encandilar al señor Google.

 

Mi trayectoria

Nací en Zaragoza en 1992 y estudié Periodismo en la Universidad de esta misma ciudad. Mi primera inclusión en este mundillo fue en una consultoría de comunicación para pasar poco después a El Periódico de Aragón, primero como becario y más tarde como colaborador. Crónicas y directos del Real Zaragoza siendo un fiel aficionado de este equipo que espero ver en Primera División; coberturas completas de las fiestas del Pilar, donde tuve el honor de ver el pregón de Kase.O desde el balcón del ayuntamiento, o los atentados de Cataluña de 2017 me sirvieron para curtirme como profesional.


En 2018 decidí dar un giro a mi carrera realizando un máster en Marketing Digital y especializándome en SEO de contenidos. Durante 4 años ejercí este rol en diversos comparadores de productos financieros y del hogar hasta que en marzo de 2023 recalé en el equipo SEO del HuffPost España.



“Para ser periodista hay que ser buena persona ante todo”, dijo el genio Ryszard Kapuscinski, algo que llevo por bandera fuera y dentro del trabajo.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 

 