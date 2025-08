Carlos Blanco, el niño prodigio de 'Crónicas Marcianas': "Altas capacidades es el conjunto más amplio, el subconjunto es superdotado"

En los años 90, cuando tenía apenas 12 años, Carlos Blanco saltó a la fama en el conocido programa Crónicas Marcianas por sus amplios conocimientos sobre filosofía, historia y ciencia que le valieron el apodo del "niño prodigio de la televisión".

Con un dominio completo de los jeroglíficos egipcios a tan tierna edad, se convirtió en el egiptólogo más joven de Europa. Su forma de expresión, con un conocimiento profundo de todas las materias anteriormente mencionadas, le hicieron ganarse un hueco en las pantallas y conquistar a la audiencia. Ese cerebro excepcional y su rapidez intelectual supusieron que con tan solo 15 años ya cursara simultáneamente las carreras de Filosofía, Química y Geología.

Ahora, con 39 años y después de haber dejado esa etapa mediática, Blanco es doctor en filosofía, doctor en teología y licenciado en ciencias químicas. Además ha publicado más de 20 libros, además de "numerosos artículos de investigación en revistas nacionales e internacionales que versan sobre filosofía, historia y cosmología", tal y como queda reflejado en su página web.

Con un coeficiente intelectual de 160, es precisamente la superdotación el tema que ha abordado en una entrevista reciente que publicó Endor Tecnologías, donde explica que "las altas capacidades es el conjunto más amplio, luego el subconjunto es superdotado, que sería alguien dentro de las altas capacidades que manifiesta también una capacidad de hacer muchas cosas y, en general, con bastante precocidad, y de integrar datos muy distintos".

No obstante, Carlos expresa que todavía queda subir un peldaño en esta escala: "Pero dentro de esto está el genio, esto es la cúspide, es la cima de la humanidad, que es el que crea algo nuevo, no el que añade algo que no estaba, el que abre un nuevo horizonte, el que forja un nuevo paradigma", subraya.

En este sentido, y dando cuenta de su amor y profundo conocimiento de Leonardo Da Vinci, tal y como se refleja en su libro Leonardo da Vinci o la Tragedia de la Perfección, Blanco ensalza su figura: "Por supuesto, Leonardo es uno de los epítomes, es uno de los casos absolutamente clave e incontestables de genio. Y por qué me fascina Leonardo, precisamente por eso, porque no hay fronteras para el saber. Es el hombre del Renacimiento. Hubo más: Battista Alberti, o el propio Miguel Ángel, que también escribía sonetos y era arquitecto, escultor, de todo", concluye.