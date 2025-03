Con materiales caseros y en cinco minutos: el sencillo truco con el que tener el sofá de casa impoluto

Podemos emplearnos en cuerpo y alma en quitar el polvo, hacer relucir el suelo o sacar brillo a los muebles que si el sofá no está limpio y huele bien, parece que no hemos hecho casi nada en el salón.

Ahora bien, todos sabemos que mantener los sofás impolutos no es una tarea sencilla, requiere de tiempo y esfuerzo físico y, además, no todos tienen cojines desenfundables que se puedan meter en la lavadora. Si no es así, podemos llamar a una empresa que se encargue de ello, pero no es una opción económica.

Pero tenemos la solución. La experta en limpieza y organización del hogar italiana Martina Montemaggi ha compartido en su perfil de rede sociales un sencillo truco que permite tener el sofá limpio y fresco en solo 5 minutos.

Para ello solo tenemos que preparar una solución con agua, gotas de jabón de lavavajillas y un detergente suave para telas, con lo que eliminaremos la suciedad y neutralizar los malos olores. A continuación, sumergimos el paño y los escurrimos de manera que quede húmedo pero no goteando. Después, envolvemos con él una tapa de una olla y frotamos ligeramente sobre la tela del sofá, y así eliminamos la suciedad y el polvo.