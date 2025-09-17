Adiós a perder tiempo pelando huevos duros: utiliza una cucharita de esta forma y se acabarán todos tus problemas

Si alguna vez te has frustrado al intentar pelar un huevo duro, ya no tienes que preocuparte más. Un sencillo truco puede hacer que este proceso sea algo rápido y fácil, sin trozos de cáscara pegados a la clara o dedos manchados de huevo. Todo lo que necesitas es una cucharadita de bicarbonato de sodio.

¿Alguna vez te has encontrado perdiendo paciencia al pelar un huevo duro? La cáscara se resiste, los trozos de clara se rompen y parece que el tiempo de cocción es lo de menos cuando pasas minutos tratando de quitar la cáscara sin éxito.

La clave está en un ingrediente que probablemente ya tienes en tu cocina: el bicarbonato de sodio. Solo añade una cucharadita de este polvo blanco al agua antes de hervir los huevos. Este truco alcaliniza el agua y facilita la separación de la cáscara de la clara, haciendo que los huevos se peleen casi por sí solos.

Después de cocer los huevos (de 9 a 12 minutos dependiendo de cuán duros los prefieras), déjalos reposar al menos 10 minutos. Una vez tibios, usa una cucharilla para separar suavemente la cáscara de la clara.

Verás cómo la cáscara se despega con facilidad, dejando el huevo perfectamente pelado y listo para disfrutar. Este truco no solo ahorra tiempo, sino que también evita los desperdicios de claras rotas o trozos de cáscara que no deberían estar ahí.

Además de este truco para pelar huevos duros rápidamente, hay otros consejos que pueden mejorar aún más tu experiencia en la cocina. Por ejemplo, para conseguir huevos perfectos, asegúrate de no cocerlos demasiado, ya que la yema podría volverse verde o gris, afectando tanto su sabor como su apariencia.

Un buen consejo es colocar los huevos en agua fría después de cocerlos, lo que no solo detiene la cocción, sino que también ayuda a que la cáscara se desprenda más fácilmente.

Si quieres hacer huevos duros con un toque especial, prueba añadir un poco de vinagre al agua para evitar que se rompan durante la cocción. Y para un toque final, puedes espolvorearlos con sal, pimienta o incluso unas hierbas frescas como perejil o cebollino.