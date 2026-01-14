Adiós a los radiadores y las estufas de leña: Lidl rebaja su invento más buscado para calentar y dar estilo a tu salón por menos de 70 euros

Aunque a lo largo de los últimos días ha tenido lugar una 'tregua' en lo que al frío se refiere, la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha avisado de que este fin de semana los termómetros volverán a desplomarse.

"Las temperaturas bajarán a partir del viernes y se esperan heladas generalizadas el fin de semana en el interior peninsular, fuertes en zonas altas y de montaña", han señalado desde el organismo en su cuenta oficial en la red social X.

Ante esa situación, conviene tener a punto la calefacción para que la casa no se convierta en una especie de iglú. Si aún no has encontrado la forma de calentar la vivienda de forma efectiva, desde Lidl proponen un aparato que podría poner fin a tus problemas con el frío.

El mencionado supermercado ha decidido decirle adiós a los clásicos radiadores o a las típicas estufas de leña para dar la bienvenida a una chimenea eléctrica con la que además de subir la temperatura, puedes darle estilo a tu salón.

Rebaja de 180 a 70 euros

Lidl ha rebajado uno de sus inventos más buscados: la chimenea eléctrica decorativa vertical de 1.800 W. Desde el supermercado definen el producto como "una chimenea eléctrica de 1.800 W con efecto que imita una llama". En concreto, el precio ha quedado reducido de 180 euros a tan solo 70, lo que supone un descuento del 61%.

La chimenea eléctrica cuenta con temperatura regulable entre 7 ºC y 35 ºC; un temporizador para encender y apagar automáticamente a la hora programada; tres programas (con línea temporal de 24 horas por programa para indicar la temperatura programada para cada hora) y luminosidad regulable en cinco posiciones.

Además, desde Lidl destacan que la chimenea es "fácil y cómoda de usar a través de la pantalla táctil o el mando a distancia" y "también puede usarse como iluminación decorativa".