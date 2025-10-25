Adiós a los radiadores: el invento que viene de Italia y que necesita una simple capa de pintura y una toma de corriente

El Instituto Italiano de Tecnología ha desarrollado una pintura de grafeno que, en teoría, permitiría convertir cualquier superficie en un panel radiante infrarrojo, sin la necesidad de componentes mecánicos, instalaciones complicadas y sin apenas mantenimiento necesario.

Aunque todavía no conocemos los resultados de este desarrollo, realizado por la compañía BeDimensional (derivada del Instituto Italiano de Tecnología), el invento promete, según sus propios fabricantes, competir directamente con los mejores sistemas de bomba de calor.

Su funcionamiento es sencillo. Y es que, como todos sabemos, la pintura de grafeno funciona gracias al efecto Joul, el principio físico que establece que un cuerpo conductor puede producir calor cuando una corriente eléctrica pasa a través de él.

Gracias al grafeno, que es un material bidimensional, se puede crear una red conductora muy fina en la superficie donde se aplica. Cuando se conectan dos electrodos de cobre para suministrar electricidad, la pared o techo donde se pinte comenzará a emitir radiación infrarroja y a calentar la zona donde se coloque.

Según explica amp.today, "la radiación infrarroja calienta los objetos mediante radiación, a diferencia de los calentadores eléctricos y los radiadores de convección tradicionales, lo que produce una sensación inmediata de calor y confort térmico sin calentar directamente el aire de la habitación".

Una de las ventajas de este desarrollo, además del ahorro de tiempo en su instalación, es que, tal y como recoge la empresa BuildTech srl, su uso reduce el consumo eléctrico en un 40% en comparación con los calentadores eléctricos convencionales, consiguiendo niveles de eficiencia energética similares a las bombas de calor.