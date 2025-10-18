AESAN alerta de Escherichia coli productor de toxina Shiga en un queso francés

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) ha alertado este sábado de que sido informada por parte las autoridades sanitarias de Francia, a través de la Red de Alerta Alimentaria Europea (RASFF), de la presencia de Escherichia coli productor de toxina Shiga (STEC) en queso Crottin de Chavignol DOP, de la marca Dubois Boulay.

En concreto, los datos del producto afectado son los siguientes:

Nombre del producto: Crottin de Chavignol AOP.

Nombre de marca: Dubois Boulay.

Número de lote: PONT0509.

Fecha de caducidad: 31/10/2025.

Peso de unidad: 60 g.

Según la información de la que dispone la AESAN, la distribución de este queso se ha producido en la comunidad autónoma de Cataluña.

"Esta información ha sido trasladada a las autoridades competentes de las comunidades autónomas a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI) con el objeto de que se verifique la retirada de los productos afectados de los canales de comercialización", han precisado en su web.

La recomendación a aquellas personas que lo hayan comprado y lo tengan en su domicilio es que se abstengan de consumirlo.

"En el caso de haber consumido el producto afectado y presentar alguna sintomatología compatible con la toxiinfección por E. coli productora de shiga toxinas (calambres abdominales fuertes, que pueden progresar a una diarrea acuosa y sanguinolenta) se recomienda acudir a un centro de salud", agregan.

La Escherichia coli es una bacteria que está presente de forma natural en el intestino de todos los seres humanos y animales de sangre caliente. Como precisa la Agencia Catalana de Seguridad Alimentaria, "la mayoría de las cepas de E. coli no son peligrosas. Sin embargo, algunas cepas como E. coli productora de toxinas shiga (STEC) pueden causar graves enfermedades transmitidas por los alimentos".

Esta bacteria se transmite a los humanos principalmente por el consumo de alimentos contaminados. "Los síntomas de la enfermedad en humanos consisten en cólicos abdominales y diarrea, a menudo sanguinolenta, y algunos casos pueden presentar el síndrome hemolítico-urémico (SHU). La infección secundaria persona a persona es muy importante. La población más susceptible son los niños y las personas mayores, en los que puede conllevar complicaciones fatales, como la SHU", indican.