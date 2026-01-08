Confirmado por Sanidad: la Aemps alerta por la falta de suministro de un medicamento para la tiroides hasta final de marzo

Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El problema de suministro comenzará el 29 de enero.

Farmacéutica abriendo un cajón lleno de fármacosGetty Images

La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps) ha lanzado una nueva alerta sanitaria. En esta ocasión, la alerta afecta a un fármaco ampliamente utilizado en el tratamiento del hipotiroidismo, y que ahora no podrá encontrarse en las farmacias durante varias semanas.

Según ha informado el organismo dependiente del Ministerio de Sanidad, se trata de una presentación concreta de levotiroxina sódica, que dejará de estar disponible a partir de finales de enero. Se espera que el suministro se normalice bien entrada la primavera.

La alerta se refiere a la presentación de 150 microgramos en comprimidos, comercializada por el laboratorio Teva. Otras dosis del mismo medicamento, según la Aemps, continúan disponibles en el mercado.

Fechas del desabastecimiento

El problema de suministro comenzará el 29 de enero. Desde ese momento, las farmacias no podrán dispensar esta presentación concreta del medicamento. La previsión oficial es que el stock se recupere a partir del 25 de marzo, siempre que no surjan nuevos retrasos.

¿A quién afecta la alerta?

Este aviso afecta principalmente a:

  • Pacientes que toman levotiroxina sódica en dosis de 150 microgramos.
  • Farmacias, que no podrán disponer de este formato durante el periodo señalado.

Un mensaje de tranquilidad

Desde la Aemps se pide calma. El organismo recuerda que existen alternativas con el mismo principio activo, por lo que los tratamientos no deberían interrumpirse. En cualquier caso, recomiendan consultar con el médico o farmacéutico para ajustar la medicación si fuera necesario.

Qué es la levotiroxina sódica

La levotiroxina sódica es un tratamiento habitual para personas con trastornos de la glándula tiroides. Se receta, principalmente, para el hipotiroidismo, aunque también se utiliza en otros casos, como el control del bocio o tras cirugías relacionadas con la tiroides.

