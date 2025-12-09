Sanidad también investigará los hospitales públicos bajo gestión de Quirón en Madrid

El Ministerio de Sanidad ha ampliado la investigación que ordenó a la Alta Inspección sobre el Hospital de Torrejón al resto de centros madrileños de gestión privada, operados en este caso por el Grupo Quirón, que en los últimos años han incrementado su presupuesto "de manera absolutamente obscena".

Así lo ha anunciado la ministra de Sanidad, Mónica García, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros en el que ha presentado el 'Informe 2025 sobre la evaluación de la sanidad privada en el sistema sanitario de España (SNS)', en el que se alerta de la creciente dependencia del sistema sanitario español de los centros de gestión privada.

García ha negado que lo sucedido en el Hospital de Torrejón sea una "rencilla entre directivos" como dijo la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, y ha señalado que se trata de un "modus operandi que intenta parasitar nuestro sistema público a través de la cuenta de resultados de las empresas privadas".

Mónica García: "Sabemos que esto no ocurre sólo en el hospital de Torrejón"

Por ello, Sanidad ha optado por extender la investigación que abrió al Hospital de Torrejón tras la publicación de los audios del CEO de Ribera Salud que lo gestiona, Pablo Gallart, en los que ordena aumentar las listas de espera y descartar los procesos más costosos, al resto de hospitales de gestión privada. "Sabemos que esto no ocurre sólo en el hospital de Torrejón, sino que es el modus operandi y el modelo de sanidad de la Comunidad de Madrid", ha enfatizado Mónica García.

En su opinión, "Ribera Salud y Quirón son dos caras de la misma moneda" de un "sistema perfectamente engrasado que necesita de la connivencia y de la complicidad, en este caso del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, que en los últimos años ha inyectado más de 5.000 millones a este grupo, es decir, el equivalente del presupuesto de sanidad de todo un año, ha apostillado.

De esta forma, sobre el Hospital de Torrejón, la Alta Inspección ha requerido a la Comunidad de Madrid información detallada sobre las investigaciones que ella misma inició tras estallar el escándalo, las auditorías económicas y de gestión de los últimos 4 años y las actas de la Comisión mixta entre la Comunidad de Madrid y Ribera.

También quiere los escritos de denuncia de los cuatro directivos cesados supuestamente por denunciar las órdenes y "otros escritos o alertas de profesionales, sindicatos, directivos sobre la gestión del hospital, sus listas de espera, los datos mensuales de la atención a los pacientes" que fueran de otra área sanitaria y "cualquier otra información relevante para esclarecer estos hechos".

Y de los de Quirón, ha solicitado los expedientes de las modificaciones presupuestarias de 2023, 2024 y 2025 con sus informes justificativos; las auditorías económicas y de gestión de los últimos cuatro años "a las que están obligados por contrato"; las actas de la Comisión Mixta y "toda la información relevante y que sea necesaria para poder investigar hasta el fondo qué es lo que está pasando en estos hospitales".

"Nuestro objetivo es muy claro, que es garantizar la transparencia, evaluar si ha habido un uso debido del dinero público y proteger el buen funcionamiento de nuestro Sistema Nacional de Salud", ha zanjado.

Para ello, ha recordado, el Ministerio trabaja en la derogación de la ley 15/97 que permitió la entrada de grupos privados a la sanidad pública mediante la ley de Gestión Pública que espera llevar al Consejo de Ministros a principios del año que viene que "blinde un modelo eminentemente público".

La Comunidad de Madrid asegura que se cumplen los objetivos del Sermas en Torrejón

La Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid afirma que las Áreas de Calidad y Seguridad del Paciente del Hospital de Torrejón cumplen con los objetivos del Servicio Madrileño del Salud, según un informe del departamento.

La inspección se ha producido después de que se publicaran diversas informaciones que recogían cómo la gestora de este hospital público, Ribera Salud, intentaba alargar las listas de espera de los pacientes para aumentar sus beneficios económicos.

Se trata del segundo informe que emite la Consejería de Sanidad sobre la cuestión y que se suma al primero, llevado a cabo a través de la Dirección General de Inspección y Ordenación Sanitaria, que recogió que no existía evidencia alguna en la reutilización de productos sanitarios de un solo uso en el Hospital.

Este segundo informe ha concluido que "con relación a la calidad asistencial y la seguridad del paciente se ha trabajado correctamente en todas las áreas auditadas y de manera acorde a los objetivos indicados en el Contrato Programa del Servicio Madrileño de Salud", ha indicado la Consejería de Sanidad en una nota.