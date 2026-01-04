"Sabe a huevo con azúcar": la polémica opinión de una extranjera sobre el postre más sagrado del menú del día en España

La gastronomía española suele recibir elogios unánimes de los extranjeros, pero siempre hay una excepción que confirma la regla. Spain Sprinkles, una creadora de contenido nacida en Uzbekistán y residente en España desde hace 11 años, ha agitado las redes con su sincera opinión sobre los postres nacionales.

La influencer se muestra muy satisfecha con la cultura y comida española: "Desde hace unos años también soy española y presumo una barbaridad de nuestra comida. Todos lo sabemos, no hace falta fingir modestia: la variedad, los sabores maravillosos, la calidad...", manifiesta la youtuber.

Sin embargo, a pesar de que se declara fan absoluta de nuestra cocina, en su último vídeo ha cruzado una línea roja para muchos: criticar el flan.

Maravillada por los polvorones

El primer dulce que del que habla la joven en su video es el polvorón, y para ella este típico dulce español es el acompañante perfecto. Tras comentar que en su país de origen, Kazajistán, se acostumbra a consumir mucho té, ella expresa que, "un polvorón y una tacita de té es una combinación hecha en el paraíso, encaja perfecto, es como si se hubiera desarrollado en un laboratorio secreto solo para combinar con té".

"El polvorón solo es sequísimo, pero con té se vuelve suavecito, delicado, se deshace perfecto y deja de ser esta arma mortal que si respiras muy fuerte para dentro puedes perder la custodia de tus pulmones. Sin té me parecen un poco peligrosos y con té son una maravilla, les doy una nota buenísima, 8/10", complementa Spain Sprinkles.

El 'pecado' del flan

La creadora de contenido se sincera durante el vídeo y al hablar del flan comenta que no es de su agrado. "En este canal hemos acordado que las mentiras no se aceptan y os tengo que decir que el flan no me gusta, no quiero ofender los sentimientos de los fanes del flan", sostiene la influencer, aceptando que este postre es muy popular en territorio español, pero confiesa que no ha llenado sus expectativas.

"He probado varios, he ido a sitios donde la gente me ha dicho que 'aquí se hace el mejor flan del planeta tierra'. No tiene que ver con la textura, yo creo que más es el sabor, sabe a huevo con azúcar y no me llega de convencer. Para mí, hasta ahora, el flan ha sido el postre español menos favorito y le doy 5/10", explica la joven.

Sin embargo, Spain Sprinkles, es optimista: "Sigo con esta esperanza de algún día encontrar el flan, el flan que me guste. Este video va a ser una oportunidad maravillosa para pedir al colectivo opiniones y recomendaciones de donde puedo comer un buen flan", concluye ella.

Una de cal y una de arena para la repostería española.