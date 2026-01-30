Dani García responde con mucha firmeza al cliente que criticó su cóctel: ojo al término con el que lo califica 

El cocinero Dani García, que tiene tres Estrellas Michelín en su restaurante Leña de Madrid, ha respondido en una entrevista concedida a Gurmé, de ABC, al vídeo viral que realizó el creador de contenido Álvaro Barco en el que cuestionaba un cóctel que había pedido en su local y que le había costado 16 euros.

"No sé si la experiencia en Leña de Dani García vale lo que cobran, pero al menos nos reímos mucho. Os sorprendería si os digo que el cóctel no fue la mayor clavada que nos metieron jajaja Dudo entre la rebanada de pan a 5 euros o la copa de Cruzcampo a 7,5 euros. Al menos estaba fresquito, eso sí", escribió en un publicación, en la que mostraba ese cóctel en el que, tras quitarle el hielo, la cantidad se reducía drásticamente.

Aunque desde el negocio respondieron al vídeo del creador de contenido y le dieron la vuelta a la situación y a las críticas que recibieron, ahora ha sido más tajante al ser preguntado por la trascendencia que puede tener una persona, que en la mayor parte de las ocasiones no tiene formación gastronómica, en el devenir de un local para ya sea para bien o para mal.

"Es que en un mundo como el nuestro, donde estás tremendamente expuesto, un vídeo como el del payaso este honestamente no es original para mí, ya que es un vídeo que llevo viendo años en otras coctelerías del mundo. Luego también, si explica, que explique todo: qué es lo que estás bebiendo, cuánto vale lo que estás bebiendo y cuánto vale también ese hielo que tiene su razón de ser", aseguró.

García señaló que "no es original en ese sentido" y añadió que "incluso para bien o para mal, o sea, me parece que es también un poco excesivo e injusto".

La reflexión de García

El popular cocinero, que acaba de publicar su libro Cocina en casa como Dani, apuntó que sobre el uso de las redes sociales y el impacto que tienen que "al final se acaba yendo a un restaurante de alta cocina y parece que te sabes ya la historia porque te la han contado".

"Esto es como ir a ver películas, y ya te la sabes porque alguien te la ha contado de 'pe a pa'. Como todo en la vida, es cuestión de equilibrio y de un uso razonable y honesto de las redes sociales. Al ser humano nos gusta magnificar todo, minimizar… o sea, nos gustan los extremos", prosiguió.

Finalmente, García subrayó que lo sufre cada día: "Yo lo sufro cada día, me río, pero que evidentemente con cada receta que cuelgo tengo un lío, como me pasó con la tortillita de camarones. Un poco más y me apalean en Cádiz".

"Además, es que ahora mismo todo el mundo es experto en todo. En esta semana somos todos expertos en Venezuela, en lo que vale el barril de petróleo, en Groenlandia o somos entrenadores fútbol, cocineros...", sentenció.