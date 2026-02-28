Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
Jordi Évole habla de lo del 23-F y las palabras que le dedica a Feijóo van a sentar muy mal en Génova
en directo
Israel alerta de un lanzamiento de misiles a su territorio tras el ataque a Irán
Virales
Virales

Jordi Évole habla de lo del 23-F y las palabras que le dedica a Feijóo van a sentar muy mal en Génova

"No nos sorprende ya nada en este país".

Sergio Coto
Sergio Coto
Foto de Jordi Évole y Alberto Núñez Feijóo.
Foto de Jordi Évole y Alberto Núñez Feijóo.Getty Images

El periodista Jordi Évole ha reaccionado como muy pocos lo han hecho hasta el momento sobre la desclasificación de los archivos del 23-F, el intento de Golpe de Estado de 1981 encabezado por Antonio Tejero, con un mensaje rotundo para el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo.

"Otra semana intentando hablar de los temas que realmente preocupan a la ciudadanía hasta que el malvado Perro Sanxe se saca otro conejo de la chistera: desclasificar algunos (no muchos) documentos hasta ahora secretos del 23-F", ha señalado en su columna en La Vanguardia.

Évole ha ironizado con que todo lo que está haciendo Sánchez es "para despistar, para que no se hable de las violaciones en la cúpula de la policía de Marlaska, ni del caos ferroviario, ni de su supuesta grave enfermedad cardiaca".

"Se desclasifican unos papeles, que según la derecha eran una cortina de humo para ocultar las maldades que perpetra Sanxe a diario, y oh sorpresa, resulta que, de esos documentos, hasta ahora ocultos, el rey emérito sale reforzado", ha defendido.

El periodista ha reconocido que Juan Carlos I "no solo no intervino en el golpe, sino que parece ser que su acción o inacción fue decisiva para que el golpe fracasara". Algo que ha señalado, antes de hablar de la propuesta de Feijóo.

"Y sale Núñez Feijóo, que hasta entonces veía la desclasificación como una patraña, y no solo cambia de opinión, sino que dice que ante estas evidencias, el emérito debería volver a España. Y se convierte en el valedor de unos papeles desclasificados que él mismo descalificó", ha razonado.

Jordi Évole ha destacado que "no nos sorprende ya nada en este país". "Acabamos de vivir la muerte de un golpista el mismo día de desclasificarse los supuestos secretos de su golpe de Estado, 45 años después de perpetrarlo. Supérenlo", ha añadido.

Pero el palo definitivo para Feijóo se lo ha dejado para el final, explicando que no sabe "qué pretende Feijóo impulsando el remake El retorno del rey". "Esta vez con el apoyo de hasta Isabel Díaz Ayuso. Igual es que ahora toca reivindicar al padre para ponérselo un poco difícil al hijo y todavía más a la nuera", ha expuesto.

"La pareja de Reyes le está saliendo rana a la derecha. Y mira que siempre hablaron del príncipe mejor preparado para ser rey. Pero la mujer, ay la mujer. Lo tiene dominado. Doña Letizia, la Reina roja. Esos discursos de condena de lo que sucede en Gaza o de no ver con buenos ojos el secuestro de Maduro por Trump", ha destacado.

Évole ha terminado su artículo en La Vanguardia, reconociendo que "la prioridad es hablar de los problemas reales de la gente". "Los votos de PP, Vox y Junts han tumbado el llamado decreto del escudo social. No nos pongamos tiquismiquis, que seguramente tampoco son esos los problemas reales de la gente, coño", ha sentenciado.

Sergio Coto
Sergio Coto
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy redactor de actualidad, tecnología y economía en HuffPost España. Me interesa explicar, con un lenguaje claro y directo, los temas que marcan la vida de la gente: desde la política monetaria hasta el último avance en inteligencia artificial.

 

Sobre qué temas escribo

Me dedico a cubrir los grandes movimientos de la industria tecnológica: desde los nuevos lanzamientos de smartphones y dispositivos inteligentes al avance de la inteligencia artificial, sin perder de vista la estrategia de las principales compañías del sector.

 

También sigo de cerca la economía europea y estadounidense con la mirada centrada en las decisiones que afectan directamente a nuestro bolsillo: desde los aranceles de Donald Trump a las políticas de la Reserva Federal o del Banco Central Europeo. Mi objetivo es desentrañar todos estos datos para explicar qué supone en tú día a día y cómo pueden repercutir en problemas como la crisis de vivienda en España.

 

Pero eso no es todo amigos. Además, estoy atento a la actualidad nacional e internacional, tanto política como social, y abordo los temas virales que marcan la conversación pública, siempre con un enfoque riguroso pero también cercano y desenfadado.

 

Mi trayectoria

Nací en Madrid y estudié Periodismo en la Universidad Complutense. Antes de incorporarme a HuffPost en 2022, trabajé en 20 Minutos, pasé por la redacción de El Mundo y el departamento de comunicación de Bankinter, fui redactor y community manager en LaSexta, me especialicé en la cobertura de la pandemia en ElPlural.com y ejercí como corresponsal parlamentario en la Asamblea de Madrid.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 

Más de Virales