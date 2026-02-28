Jordi Évole habla de lo del 23-F y las palabras que le dedica a Feijóo van a sentar muy mal en Génova

El periodista Jordi Évole ha reaccionado como muy pocos lo han hecho hasta el momento sobre la desclasificación de los archivos del 23-F, el intento de Golpe de Estado de 1981 encabezado por Antonio Tejero, con un mensaje rotundo para el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo.

"Otra semana intentando hablar de los temas que realmente preocupan a la ciudadanía hasta que el malvado Perro Sanxe se saca otro conejo de la chistera: desclasificar algunos (no muchos) documentos hasta ahora secretos del 23-F", ha señalado en su columna en La Vanguardia.

Évole ha ironizado con que todo lo que está haciendo Sánchez es "para despistar, para que no se hable de las violaciones en la cúpula de la policía de Marlaska, ni del caos ferroviario, ni de su supuesta grave enfermedad cardiaca".

"Se desclasifican unos papeles, que según la derecha eran una cortina de humo para ocultar las maldades que perpetra Sanxe a diario, y oh sorpresa, resulta que, de esos documentos, hasta ahora ocultos, el rey emérito sale reforzado", ha defendido.

El periodista ha reconocido que Juan Carlos I "no solo no intervino en el golpe, sino que parece ser que su acción o inacción fue decisiva para que el golpe fracasara". Algo que ha señalado, antes de hablar de la propuesta de Feijóo.

"Y sale Núñez Feijóo, que hasta entonces veía la desclasificación como una patraña, y no solo cambia de opinión, sino que dice que ante estas evidencias, el emérito debería volver a España. Y se convierte en el valedor de unos papeles desclasificados que él mismo descalificó", ha razonado.

Jordi Évole ha destacado que "no nos sorprende ya nada en este país". "Acabamos de vivir la muerte de un golpista el mismo día de desclasificarse los supuestos secretos de su golpe de Estado, 45 años después de perpetrarlo. Supérenlo", ha añadido.

Pero el palo definitivo para Feijóo se lo ha dejado para el final, explicando que no sabe "qué pretende Feijóo impulsando el remake El retorno del rey". "Esta vez con el apoyo de hasta Isabel Díaz Ayuso. Igual es que ahora toca reivindicar al padre para ponérselo un poco difícil al hijo y todavía más a la nuera", ha expuesto.

"La pareja de Reyes le está saliendo rana a la derecha. Y mira que siempre hablaron del príncipe mejor preparado para ser rey. Pero la mujer, ay la mujer. Lo tiene dominado. Doña Letizia, la Reina roja. Esos discursos de condena de lo que sucede en Gaza o de no ver con buenos ojos el secuestro de Maduro por Trump", ha destacado.

Évole ha terminado su artículo en La Vanguardia, reconociendo que "la prioridad es hablar de los problemas reales de la gente". "Los votos de PP, Vox y Junts han tumbado el llamado decreto del escudo social. No nos pongamos tiquismiquis, que seguramente tampoco son esos los problemas reales de la gente, coño", ha sentenciado.