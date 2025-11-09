Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El buffet libre de Madrid donde te puedes inflar de quesos, sushi y croquetas caseras desde 16,9 euros
El buffet libre de Madrid donde te puedes inflar de quesos, sushi y croquetas caseras desde 16,9 euros

Ofrece una variedad gastronómica que va más allá de lo habitual.

Una persona eligiendo su comida de un buffet libre
Una persona montando su plato entre las variedades que ofrece un buffet libre

Los locales de buffet libre son verdaderos templos de la abundancia culinaria: espacios donde se invita a probar todo tipo de alimentos sin prisa, mezclar sabores y comer hasta que el cinturón pida clemencia, y en los que solo el apetito pone el límite. Precisamente, Madrid suma un nuevo reclamo para los amantes del buen comer, donde la variedad que se ofrece va mucho más allá de las propuestas habituales en este tipo de locales.

Estamos hablando del Luxury Buffet BanBam, un restaurante en San Sebastián de los Reyes que ha rehecho el concepto clásico de buffet con una propuesta que mezcla producto cuidado, presentación estudiada y precio cerrado. El local, que se ha hecho viral en redes en las últimas semanas, se alza como una alternativa para quienes buscan variedad y un ambiente acogedor sin comprometer su cartera.

Situado en la avenida de Matapiñonera, 15, muy cerca del centro comercial Plaza Norte 2, BanBam destaca por su oferta de quesos gourmet, sushi recién preparado y croquetas caseras. Además, el restaurante cuenta con una decoración impoluta que va desde lámparas de cristal y flores hasta una disposición cuidada de los platos, todo ello diseñado para completar la experiencia y no solo conquistar al comensal por el paladar, sino por la vista también.

Reposición constante de comida

A simple vista puede parecer otro buffet más, pero al cruzar la puerta todo cambia. La oferta gastronómica es bastante amplia: sushi recién hecho (makis, nigiris, sashimi y opciones fritas como tempura); una barra de quesos de corte más selecto, entre los que se incluyen variedades azules y opciones con trufa; croquetas caseras y platos calientes que se sirven al momento, como carnes a la brasa o langostinos.

El buffet incluye también una sección de postres caseros con fuentes de chocolate y tartas, y puede presumir además de una reposición constante de los alimentos. En cuanto a la tarifa, BanBam mantiene precios escalonados según día y turno: desde 16,90 euros al mediodía entre semana, pasando por 22,90 euros en las cenas entre semana y llegando a 24,90 euros en fines de semana y festivos. Además, la bebida está incluida en el servicio y hay tarifas reducidas para los niños según su estatura. 

El modelo de consumo permite dos horas por servicio para disfrutar de una comida ilimitada. Luxury Buffet BanBam representa la tendencia que revaloriza el formato ‘all you can eat’ y su repercusión en redes ha sido clave para su crecimiento, por lo que desde el restaurante se recomienda acudir temprano o reservar con antelación en los horarios de máxima afluencia para evitar esperas.

