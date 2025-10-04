Esto es lo que comen los nutricionistas en un buffet libre de un hotel

A la hora de elegir un hotel para unas buenas vacaciones, la oferta gastronómica suele ser un factor decisivo. Un buffet bien montado, con variedad, calidad y productos frescos, se convierte en uno de los mayores placeres del viaje, apreciado tanto por quienes disfrutan probando sabores nuevos como por quienes buscan comodidad y abundancia. Eso sí, hay que tener cuidado con la combinación y cantidad de alimentos que elegimos.

Dietistas y nutricionistas coinciden en la estrategia: equilibrio, prioridad a la proteína y la fibra, y permiso ocasional para disfrutar sin culpa. Para ello hay que evitar lo que se conoce como el ‘efecto buffet’: la variedad y el tamaño de las raciones empujan hacia una mayor ingesta. Cuando hay muchas opciones distintas y porciones generosas, la sensación de saciedad tarda más en llegar y se come de media bastante más que con menús reducidos.

“Hablamos de ‘efecto buffet’ cuando comemos más de lo necesario simplemente porque tenemos mucha variedad a nuestro alcance. No nos alimentamos por hambre fisiológica, sino por estímulos externos: colorido, olores, presentaciones atractivas, disponibilidad ilimitada…”, asegura la dietista-nutricionista Júlia Farré, en declaraciones recogidas por La Vanguardia. A esto se suma el miedo a perderse algo, el conocido FOMO, y con ello la idea de tener que probar todos los alimentos expuestos.

El buffet de un restaurante. Getty Images

¿Qué se debe comer?

El medio también recoge la opinión de Sandra López, dietista-nutricionista de Alimmenta, quien opta por desayunos equilibrados que combinan proteína, una fuente de fibra y algo de grasa saludable. En este sentido, lo mejor es elegir huevos (revuelto, hervido o tortilla), yogur natural, fruta entera o cortada, pan integral y grasas saludables como aguacate, aceite de oliva o un puñado de frutos secos.

“Y si hay algo dulce que realmente me apetece, lo dejo para el final en pequeña cantidad y lo disfruto sin culpa”, aconseja López, quien explica que el desayuno es una gran oportunidad para comer bien, “porque en la comida y en la cena quieres probar otras cosas”. También se recomienda evitar elecciones repetidas de baja calidad nutricional y no usar el precio del buffet como una excusa para beber más alcohol o refrescos.

Algunos trucos para hacer un buen uso de este libre albedrio gastronómico son dar una ronda para ver opciones y decidir con calma, reduciendo así las elecciones impulsivas; así como aplicar el ‘método del plato’: una parte vegetal, una de proteína y otra de hidratos. A la hora de comer, se debe empezar por la fibra y la proteína, ya que sacian antes y atenúan los niveles de azúcar en sangre.

Si lo que se quiere es probar una amplia variedad de alimentos, se recomienda pedir raciones pequeñas o compartir platos con algún acompañante. Así como se aconseja evitar convertir el desayuno continental clásico (bollería+zumo+pan blanco) en rutina diaria, ya que es alto en azúcares simples y bajo en fibra y proteína. En definitiva, el buffet es una oportunidad para disfrutar de sabores y de la compañía, pero también un entorno diseñado para tentar, por lo que hay que pensar con la cabeza y no con el estómago.