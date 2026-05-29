Naomi Osaka, la tenista que está revolucionando Roland Garros con sus 'looks' que brillan como la Torre Eiffel

Esta edición de Roland Garros está siendo marcada por las intensas temperaturas de ola de calor que vive París y que ha hecho que algunos tenistas se resientan físicamente, como Jannik Sinner que ha caído eliminado en segunda ronda. Sin embargo, más allá de los resultados deportivos, en un Grand Slam, todo se magnifica, incluidos los looks de los tenistas, que suelen utilizar conjuntos especiales para dar más significado a la importancia del torneo.

Es el caso de la japonesa Naomi Osaka, que ha acaparado gran parte de las miradas durante sus dos primeros partidos con sus espectaculares looks de Nike en colaboración con el diseñador suizo Kevin Germanier.

La tenista, ganadora de cuatro títulos de Grand Slam, ya dejó a muchos espectadores impactados con su look inspirado en una medusa en el Open de Australia, y ahora ha querido tomar como referencia la torre Eiffel para sus apariciones.

El primer 'look' de Osaka para saltar a pista Getty Images

Para su primer partido, Osaka eligió un corsé con pedrería y una falda larga plisada con la que entró en pista. Antes de empezar a jugar, la japonesa se quitó el conjunto y dejó ver el vestido en tono cobre y cargado de pedrería con el que disputó el partido.

El vestido de Naomi Osaka para Roland Garros Getty Images

La tenista explicó que cuando vio el resultado del estilismo pensó inmediatamente en "la Torre Eiffel durante la noche, cuando brilla". "De hecho, me preocupé un poco porque cuando le da el sol al vestido refleja mucho. Tenía un poco de miedo de que el árbitro fuera a echarme de la pista", bromeó Osaka.

Nuevo partido, nuevo 'look'

Para su partido de segunda ronda, Osaka respondió a la expectación y saltó a pista con un nuevo conjunto, dejando el color negro en el vestuario. La tenista eligió esta vez una chaqueta bomber en color cobre a juego con el vestido y salpicada con las mismas lentejuelas.

Osaka, con bomber y cola de tul Getty Images

Además, añadió una vaporosa cola de tul blanco de corte asimétrico sobre el vestido, que se retiró pocos minutos antes de empezar el partido. Osaka no solo transformó de nuevo el estilismo haciendo una nueva entrada triunfal, sino que está haciendo de Roland Garros una especie de semana de la moda personal.

Una entrada triunfal que no gusta a todos

Las elecciones estilísticas de Osaka han cautivado a sus fans y a gran parte de los aficionados, pero no han gustado a todo el mundo. Después de ganar su partido de primera ronda, su rival, Laura Siegemund, se quejó de que se desvirtuaba el deporte.

Detalle del vestido de Osaka Getty Images

"Me dan igual sus looks. Vengo aquí a jugar al tenis, no a hacer un desfile de moda", espetó la veterana jugadora alemana ante la prensa tras ser derrotada. Además, Siegemund aseguró que este tipo de acciones suponían un "problema" y se quejó que los torneos estaban haciendo la vista gorda con los grandes jugadores, lamentando que Osaka tardó mucho en cambiarse para empezar el partido.

Por su parte, la tenista japonesa reflexionó expresando que siente que jugar con la moda es una oportunidad de "entretener" a los aficionados más allá del deporte y que le gusta generar expectación y que sus fans no sepan cómo va a saltar a pista. Este sábado Osaka jugará su partido de tercera ronda frente a Iva Jovic y habrá que ver si incorporar una prenda o accesorio nuevo a su look.