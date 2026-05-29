Von der Leyen anuncia el desbloqueo de 16.400 millones para Hungría tras llegar a un acuerdo con el nuevo Gobierno

El ganador de las elecciones húngaras, Peter Magyar, y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, en Bruselas (Bélgica), el 29 de abril de 2026.

La Comisión Europea ha decidido liberar cerca de 16.400 millones de euros en ayudas comunitarias destinadas a Hungría que estaban bloqueadas desde hace tiempo por las dudas sobre el respeto al Estado de derecho durante el anterior Gobierno del ultraderechista Viktor Orbán.

El anuncio lo ha hecho la propia presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, durante una comparecencia en Bruselas junto al nuevo primer ministro húngaro, Péter Magyar. Ambos han presentado el acuerdo como el inicio de una nueva etapa de cooperación entre Budapest y las instituciones europeas.

Según ha señalado Von der Leyen, en las últimas semanas y tras el nuevo gobierno se han producido avances que reflejan un cambio de rumbo en el país. En ese contexto, la Comisión ha aceptado desbloquear parte de los fondos europeos siempre que Hungría continúe aplicando reformas comprometidas en materia de transparencia, justicia y lucha contra la corrupción.

Del total anunciado, unos 10.000 millones de euros corresponden al plan de recuperación europeo. Estos fondos estaban condicionados a su correcta ejecución y a que se cumplan ciertas reformas antes de finales de agosto, para evitar su pérdida.

Además, Bruselas dice que liberará otros 4.200 millones de euros procedentes de fondos de cohesión que habían quedado suspendidos por los mecanismos de la UE que protegen el Estado de derecho. A esto se suman 2.200 millones adicionales vinculados a reformas destinadas a garantizar derechos fundamentales, como la libertad académica.

El nuevo primer ministro húngaro, Peter Magyar, ha valorado el acuerdo como un paso importante para su país y ha asegurado que su Gobierno colaborará con la Unión Europea en beneficio de los ciudadanos húngaros y del conjunto de los europeos.

Mientras tanto, la Comisión Europea ha insistido en que el desbloqueo de los fondos no es automático ni definitivo, sino que dependerá de que las reformas acordadas se lleven realmente a cabo en los próximos meses.